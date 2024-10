Depuis le départ de Kylian Mbappé du PSG, l’environnement médiatique du club de la capitale est bien plus calme. S’il évolue désormais au Real Madrid, le capitaine de l’Equipe de France continue d’être lié au Paris Saint-Germain avec l’épisode des primes et salaires manquants à verser. Le rendez-vous est fixé au 15 octobre prochain devant la commission paritaire des recours de la LFP.

Outre le dernier épisode en date entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé, l’espace médiatique du PSG reste bien plus calme en comparaison avec le temps de Kylian Mbappé. En plus de cet apaisement médiatique, le vestiaire Rouge & Bleu serait également soulagé. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de Foot Mercato qui précisent : « Sur le plan sportif, le club de la capitale est, en revanche, assez vite passé à autre chose […] Bien qu’il soit globalement apprécié dans le groupe, certains étaient soulagés par son départ« . Car oui, la lumière qu’attirait Kylian Mbappé sous les cieux parisiens pouvait en déranger certains, qui « ressentent à présent moins de pression autour du club » depuis le départ du meilleur buteur de l’histoire du PSG. « Quelques uns se sentent aussi moins épiés dans leurs faits et gestes ou par rapport au fait de savoir qui a fait la passe ou non à la star française« , ajoute Foot Mercato dans son article paru ce mardi sur le sujet, en précisant que les joueurs offensifs sont évidement les plus concernés par ce dernier paramètre : « Le Bondynois dézonait parfois, ce qui était du coup compliqué pour certains de ses partenaires qui ont eu des difficultés à s’adapter à lui« .

Un entourage pesant également dans l’entourage du club

Outre l’aspect sportif qui concernait le joueur qu’est Kylian Mbappé, le départ de son entourage avec lui aurait également soulagé le Paris Saint-Germain. En effet, toujours selon les informations de Foot Mercato « la mère et agent du joueur, Fayza Lamari, n’était pas très appréciée dans l’environnement parisien. Les entourages des autres joueurs du groupe avaient beaucoup de mal avec elle« . Cette dernière serait même décrite par certains dans l’environnement du PSG comme étant un « tyran » : « Mais depuis qu’elle est partie, le climat s’est apaisé et l’ambiance est meilleure. Dans l’espace VIP réservé aux proches des Parisiens, tout le monde discute et échange sans problème à présent. Ce n’était pas forcément le cas l’an dernier où elle a cristallisé beaucoup de tensions« , précisent nos confrères de Foot Mercato.