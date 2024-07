PSG : Le diffuseur des deux matchs amicaux de l’été connu

Avec un calendrier qui s’annonce chargé pour la saison 2024/2025, la tournée estivale du PSG a été annulée. La LFP préoccupée par le dossier des droits TV a elle reportée le Trophée des Champions. Le club de la capitale a organisé deux rencontres amicales pour préparer son retour à la compétition.

Entre la fin de l’Euro 2024 et de la Copa America, le début des Jeux Olympiques, la reprise du championnat, le nouveau format de la Ligue des Champions, les trêves internationales puis la Coupe du Monde des clubs à la fin de la saison, les prochaines semaines et prochain mois du PSG s’annoncent chargés. C’est dans ce contexte que le club de la capitale a pris la décision d’annulé sa tournée estival, initialement prévue en Chine, où devait également se tenir le Trophée des Champions. Cependant, le premier match de la saison en France a lui été reporté à une date ultérieure, toujours pas connue. En effet, préoccupée par le dossier des droits TV et toujours sans diffuseur, le LFP a préféré tabler sur cette décision. La préparation estivale du Paris Saint-Germain a donc été chamboulée, et le club de la capitale s’est penché sur l’organisation de deux matchs amicaux avant la reprise de la compétition le 18 août prochain pour un Le Havre – PSG à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1.

🚨 PSG Summer Tour 2024 à vivre en direct sur @beinsports_FR

Le 07/08 SK Sturm Graz vs @PSG_inside à 18h30 au Wörthersee Stadion

Le 10/08 RB Leipzig vs @PSG_inside à 18h au RB Leipzig stadium 🔥 — Florent Houzot (@florenthouzot) July 17, 2024 X :@florenthouzot

Pour préparer 2024/2025, les hommes de Luis Enrique affronteront le club autrichien de Sturm Graz le 7 août à 18h30 au Wörthersee Stadion, puis le RB Leipzig le 10 août à la RedBull Arena. Les deux matchs amicaux de l’été du PSG seront diffusés sur les antennes de BeIN Sports, comme l’annonce le directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de la chaîne, Florent Houzot, sur son compte X personnel.