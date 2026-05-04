PSG – Le dilemme Fabian Ruiz avant la demi-finale retour

Mercredi soir, le PSG se déplace à Munich pour tenter d’aller chercher une place en finale de la Ligue des champions. Fabian Ruiz devrait être titulaire, même s’il n’est pas encore à 100%.

Vainqueur lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes après un match fou (5-4), le PSG se déplace à l’Allianz Arena mercredi soir pour aller chercher une qualification en finale de la Ligue des champions. Contre le Bayern Munich, Luis Enrique devra faire sans Achraf Hakimi, touché à la cuisse lors de la manche aller. En l’absence du latéral droit marocain, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait commencer dans le couloir droit de la défense. Cela laisse donc une place au milieu de terrain au côté de Vitinha et Joao Neves. Et sans surprise, le favori pour cette place se nomme Fabian Ruiz. Absent pendant trois mois en raison d’une blessure au genou, l’international espagnol a joué les cinq derniers matches du PSG. L’Equipe indique que le numéro 8 parisien apporte à la fois sa patte technique, sa science tactique dans les transitions, défensives et offensives, et à cet égard, un équilibre précieux. Mais un doute accompagne sa titularisation et il est d’ordre physique, assure le quotidien sportif.

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D’autres solutions existent

Réputé pour être un diesel, Fabian Ruiz n’a pas encore retrouvé un rayonnement optimal, a fortiori pour une intensité comme celle attendue à Munich, estime L’Equipe. Lors du match aller remporté par le PSG, il avait été dépassé par la cadence, avance le quotidien sportif. « Aujourd’hui, Ruiz dit ne plus ressentir de douleurs et on le décrit comme très motivé par les échéances à venir. Une avancée pas anodine parce que le joueur a été perturbé par ces douleurs chroniques qui n’ont pas été identifiées tout de suite. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une fissure de la rotule gauche et le club s’est voulu à l’écoute de son joueur : raison pour laquelle sa convalescence a été aussi longue. » L’Espagnol n’est pas encore à 100 % et le PSG sait qu’il ne peut pas jouer 90 minutes, assure L’Equipe. Mais il estime qu’il progresse à chaque sortie et qu’il peut être important dans un match comme celui de mercredi. D’autres solutions pourraient être envisagées par Luis Enrique, comme titulariser Lucas Beraldo en sentinelle ou bien encore faire redescendre Désiré Doué, ou titulariser Warren Zaïre-Emery au milieu et placer Senny Mayulu au poste de latéral droit. Cette dernière solution semble compliquée, indique L’Equipe. La menace Luis Diaz est un peu trop forte pour exposer le titi du PSG.