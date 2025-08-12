PSG : Le geste de Luis Enrique face à Chelsea impuni ?

Un coup de sang surprenant contre Chelsea, une absence de sanction de la FIFA, et un début de saison à préparer : le cas de l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, fait jaser.

Le 13 juillet dernier, à l’issue de la finale de la Coupe du Monde des Clubs perdue 3 à 0 face à Chelsea, un événement a ébranlé l’image de Luis Enrique. Le technicien du Paris Saint-Germain, d’ordinaire soucieux de ne pas transmettre sa nervosité à son groupe, a eu un geste d’humeur inattendu envers l’attaquant de Chelsea, Joao Pedro. Un geste qui a été décrit comme une « forme de gifle » et qui a choqué l’opinion publique. Près d’un mois après les faits, l’entraîneur espagnol n’a toujours pas été sanctionné. Interrogée par nos confrères du quotidien L’EQUIPE, la FIFA a confirmé qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre, sans en donner la raison. Cette absence de sanction est d’autant plus surprenante que d’autres joueurs ont été punis pour des faits de jeu survenus lors de la même finale. Joao Neves, par exemple, a écopé de deux matchs de suspension après avoir été expulsé pour avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella. Le délai de la décision interroge. Si la FIFA n’a pas encore agi, cela ne signifie pas que la procédure ne peut pas être engagée ultérieurement. La prudence reste de mise.

Le PSG prépare sa saison

Pendant ce temps, le PSG doit se préparer pour son premier match de la saison, ce mercredi (21h sur Canal +) à Udine, contre Tottenham. Avec un effectif qui n’a qu’une semaine d’entraînement dans les jambes, le staff s’appuie sur les données athlétiques pour composer l’équipe. En l’absence de Joao Neves, c’est le jeune Warren Zaïre-Emery qui devrait débuter la rencontre. Le gardien Lucas Chevalier, qui a récemment rejoint le club de la capitale, pourrait également faire ses premiers pas sous le maillot parisien. Malgré ces incertitudes, le PSG devra tout donner pour bien commencer sa saison. Mais une question reste en suspens : l’attitude de Luis Enrique le 13 juillet dernier restera-t-elle sans conséquence ?

