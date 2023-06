PSG : Le grand ménage en préparation

Le PSG prépare sa saison prochaine en se montrant on ne peut plus actif sur le marché des transferts. En effet, de nombreuses pistes sont associées au club de la capitale pour renforcer l’effectif Rouge & Bleu. Cependant, les dirigeants parisiens seraient passer à la vitesse supérieur dans le sens des départs.

Après les arrivées annoncées de Milan Skriniar, Marco Asensio ou encore la piste Marcus Thuram, le Paris Saint-Germain serait sur le point d’entamer les grandes manœuvres pour dégraisser son effectif et s’activer dans le sens des départs. Avec la volonté d’avoir un effectif prêt ou quasiment prêt courant juillet, les dirigeants du club de la capitale auraient dressé une liste de joueurs a faire partir. Selon les informations d’RMC Sport, en pole position, le nom de Carlos Soler y figure. Arrivé l’été dernier sous les cieux parisiens en provenance du FC Valence contre la somme de 18 millions d’euros, l’Espagnol n’a pas su se faire sa place et convaincre au sein du vestiaire parisien. Malgré une première saison en tant que joueur du PSG manquée, la cote de Carlos Soler reste intacte en Espagne, et pourrait donc lui permettre de trouver une porte de sortie, notamment grâce à Jorge Mendes, qui a joué un rôle dans son arrivée, sans pour autant être son agent. Autre élément recruté l’été dernier et qui a eu tout le mal du monde à se faire une place, Renato Sanches. L’ancien milieu de terrain du LOSC a rejoint le club de la capitale contre 15 millions d’euros et n’a disputé que 27 rencontres (TCC) cette saison, en ayant passé 905 petites minutes sur le pré. Trop souvent blessé, le Portugais « est ouvert à un départ, même s’il aimerait rester » selon RMC Sport. S’il reste persuadé qu’il est capable de mieux faire, l’occasion ne lui sera peut-être pas offerte au Paris Saint-Germain.

Les joueurs prêtés ne seront pas conservés

Convaincu également qu’il peut faire mieux, Hugo Ekitike est davantage ouvert à l’idée d’aller voir ailleurs. Sur ce marché des transferts, l’Eintracht Francfort en aurait fait sa priorité en cas de départ de Randal Kolo Muani. Toujours dans le sens des départs, les joueurs prêtés à l’occasion de cette saison 2022/2023, ne devraient pas être conservés par le Paris Saint-Germain au cours de cet été 2023.

🚨 Marco Verratti semble vouloir rester au #PSG, c'est même la tendance forte contrairement à ce qui a pu être dit précédemment !



Achraf Hakimi et Marco Verratti sont pointé du doigts parmi les joueurs importants de l’effectif. Le Marocain « apprécie le club mais s’est senti moins à l’aise ces derniers mois » toujours selon RMC Sport. Cependant, s’il partagerait le sentiment de vouloir aller voir ailleurs, les dirigeants du club de la capitale ne fermeraient pas la porte. Concernant l’Italien, l’idée est la même. Néanmoins, le numéro 6 du PSG semble vouloir rester contrairement aux derniers échos sorties dans la presse ces derniers jours. Pour Neymar, la donne est différente. Comme l’été dernier, la direction du Paris Saint-Germain verrait d’un bon œil l’idée de se séparer d’un gros salaire, à l’image des départs de Sergio Ramos et Lionel Messi. Si les prétendants ne se bousculent pas pour la star brésilienne, certaines écuries de Premier League auraient montré de l’intérêt ces dernières semaines.