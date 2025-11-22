PSG / Le Havre – Annoncez votre pronostic

Ramos Hac

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG affronte Le Havre au Parc des Princes dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1.

Le PSG retrouve les terrains ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Havre dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Désiré Doué, Achraf Hakimi, blessés et pas de retour avant plusieurs semaines, mais également Ousmane Dembélé, en phase de reprise, lui qui a participé à l’entraînement collectif du PSG hier après-midi. Mais le coach espagnol peut compter sur le retour de Nuno Mendes, victime d’une entorse du genou contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier.

Le calendrier du PSG jusqu’à la trêve hivernale
Et à un peu moins de deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Le Havre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Avant la trêve internationale, le club de la capitale s’était imposé dans les dernières secondes du match sur la pelouse de Lyon grâce à un but de la tête de Joao Neves après un match fou (2-3). Un score annoncé ici par Blood et Lefoudroyeurdenaines. Bravo à eux !

