PSG / Le Havre – Histoire, enjeux et clés du match

Le PSG va retrouver les terrains ce vendredi après-midi (17 heures) avec la rencontre de préparation contre Le Havre. Quelques chiffres clés avant cette rencontre.

Presque deux semaines après sa reprise, le PSG va jouer son premier match de la saison 2023-2024 ce vendredi après-midi face au Havre au Campus PSG. Pour cette rencontre de préparation, Luis Enrique a convoqué un groupe de 27 joueurs avec les six recrues (Skriniar, Ugarte, Hernandez, Asensio, Ndour et Lee Kang-in) mais également les internationaux concernés par des matches de sélections en juin. Ces derniers ne devraient pas beaucoup jouer, ayant repris l’entraînement uniquement mardi. Comme avant chaque match, le PSG dévoile, sur son site internet, des chiffes liés à la rencontre.

Un 9-0 lors de la dernière confrontation

Qui succèdera à Sergio Ramos comme premier buteur de la saison 2023-2024 du PSG ? La saison dernière, l’Espagnol avait ouvert le score contre Quevilly-Rouen sur penalty. Les Parisiens et Havrais se retrouveront sur un terrain trois après leur dernier affrontement le 12 juillet, également lors d’un match amical de préparation. Le club de la capitale s’était amusé contre le promu en Ligue 1, en s’imposant 9-0. Mauro Icardi (2), Neymar Jr (2), Kylian Mbappé, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia (2) et Arnaud Kalimuendo étaient les buteurs de cette rencontre. Cet après-midi, sur la pelouse du Campus PSG, les Rouge & Bleu pourraient poursuivre leur série d’invincibilité lors de leur premier match de la saison. En effet, ils restent sur huit victoires et un nul avec 31 buts inscrits pour seulement 3 concédés. Michel Kollar, historien du PSG, explique que le club de la capitale affiche un pourcentage de 60% de victoires lors de ses matches de reprises avec 32 succès, 11 nuls et 10 défaites.