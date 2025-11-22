PSG / Le Havre – Le groupe parisien avec Pacho et Mendes

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Le Havre dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Avant la trêve hivernale, le PSG doit encore jouer huit matches. Ce samedi soir, le PSG affronte Le Havre dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Pour retrouver sa place de leader du championnat, le club de la capitale pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Victimes de grosses blessures ces dernières semaines, Désiré Doué et Achraf Hakimi ne sont pas présents dans le groupe concocté par Luis Enrique pour la réception des Havrais.

Ousmane Dembélé absent

Pour cette rencontre, le coach du PSG devra également faire sans Ousmane Dembélé. Touché au mollet contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, l’attaquant a fait son retour à l’entraînement collectif hier mais est trop court pour figurer dans le groupe. Également blessé, lui au genou, contre les Allemands, Nuno Mendes, qui s’entraîne avec le groupe depuis deux jours, est bien présent dans la liste. C’est aussi le cas de Willian Pacho, revenu tardivement de sélection et qui ne s’était pas entraîné hier. Le technicien espagnol a aussi décidé d’appeler David Boly, alors que Quentin Ndjantou, qui s’est fait une place avec les pros ces dernières semaines, est également présent.

Le groupe du PSG