PSG / Le Havre – Les compositions officielles

Ce samedi soir, le PSG reçoit Le Havre dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant la rencontre, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Pour son retour sur les terrains, le PSG affronte – au Parc des Princes – Le Havre dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Mais le coach parisien peut compter sur le retour de Nuno Mendes, qui s’était blessé au genou contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier. De retour dans le groupe des Rouge & Bleu, l’international portugais est titulaire contre les Havrais. Il est associé en défense à Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi et Warren Zaïre-Emery. Ce quatuor défendra le but de Lucas Chevalier.

Senny Mayulu titulaire dans le milieu de terrain

Pour former son milieu de terrain, le coach du PSG a décidé d’aligner Joao Neves, Vitinha et Senny Mayulu. En attaque, Luis Enrique a choisi de faire confiance à Kang-in Lee dans le couloir droit, Gonçalo Ramos en pointe et Ibrahim Mbaye dans le couloir gauche. Absent de l’entraînement de veille de match en raison de son retour tardif de sélection, Willian Pacho commence la rencontre sur le banc.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Le Havre

Treizième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Mathieu Vernice – Arbitres assistants : Florian Goncalves et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Rémi Landry – VAR : Eric Wattelier et Christian Guillard