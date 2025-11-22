PSG / Le Havre – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Le Havre dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait effectuer un large turnover.

Comme aime l’expliquer Luis Enrique, les matches d’après trêve internationale ne sont pas simples à préparer. Qui plus est, lorsque ces rencontres précèdent un match de Ligue des champions. Pour la réception du Havre ce samedi soir, le coach du PSG devra faire sans Désiré Doué ni Achraf Hakimi. Absent de l’entraînement de veille de match en raison d’un retour tardif de sélection, Willian Pacho ne devrait pas non plus être présent alors qu’une incertitude plane autour de Nuno Mendes et Ousmane Dembélé, qui ont repris l’entraînement collectif ces derniers jours.

Une charnière Zabarnyi-Beraldo

Le Parisien et L’Equipe s’accordent sur le onze que devrait aligner le coach du PSG contre les Havrais ce samedi soir. Dans les buts, Lucas Chevalier devrait être aligné. Pour la défense, Warren Zaïre-Emery serait aligné dans le couloir droit, Lucas Hernandez dans le couloir gauche, et une défense centrale composée d’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. Au milieu de terrain, Vitinha, qui devrait porter le brassard de capitaine, serait associé à Joao Neves et Senny Mayulu. Enfin, en attaque, Luis Enrique devrait confier les trois postes à Lee Kang-in, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola.