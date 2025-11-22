PSG / Le Havre – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi, le PSG s’est largement imposé contre Le Havre dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Plusieurs joueurs parisiens ont brillé ce soir.

Avant de retrouver la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de Tottenham dans le cadre de la cinquième journée de phase de ligue mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affrontait Le Havre ce samedi soir. Dans un match toujours difficile après une trêve internationale, le PSG a réussi à s’imposer contre de valeureux Havrais. Le club de la capitale a notamment pu compter sur un grand Lucas Chevalier dans les buts. En difficulté depuis son arrivée, l’international français a réalisé très certainement son meilleur match sous le maillot des Rouge & Bleu, lui qui a réalisé trois parades très importantes. Une très bonne chose pour sa confiance. Dans son rôle de latéral droit hybride, Warren Zaïre-Emery a également été très bon ce soir, dans la lignée de ses performances depuis plusieurs semaines. De retour de blessure, Nuno Mendes a fait du Nuno Mendes. L’international portugais a tenté d’apporter offensivement, même s’il a moins débordé qu’à son habitude sur son côté gauche. Il a été passeur décisif et a joué l’intégralité de la rencontre. Un bon match de reprise pour l’international portugais.

Lucas Beraldo en grande difficulté

Titulaire en défense centrale, Lucas Beraldo a été en difficulté. Le numéro 4 du PSG a perdu plusieurs duels et était très souvent à la limite. Il a été dépassé sur les deux plus grosses occasions du Havre ce soir. S’il veut plus de temps de jeu, ce qu’il réclame, il va vraiment devoir élever son niveau de jeu. En attaque, Gonçalo Ramos a encore une fois, malheureusement, montré qu’il était meilleur en tant que remplaçant. Le numéro 9 du PSG a été plusieurs fois trouvé par ses coéquipiers mais a pêché dans la finition. On peut voir qu’il n’est pas en confiance durant cette saison 2025-2026. Son compatriote, Joao Neves, poursuit sa saison canon. Une nouvelle fois buteur ce soir, le milieu de terrain a apporté du lien au jeu parisien, étant également, comme souvent, très bien placé.