PSG / Le Havre – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi soir, le PSG a maîtrisé Le Havre (3-0) pour reprendre son trône de Ligue 1. Et Luis Enrique avait aligné une équipe remaniée pour cette rencontre.

Mis sous pression par les résultats de l’OM et du RC Lens, le PSG n’avait pas le droit à l’erreur face au Havre ce samedi soir, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Et dans ce type de match toujours particulier, qui se situe après la trêve internationale et avant la Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée. Si certains continuent d’engranger de la confiance, d’autres déçoivent toujours.

Chevalier décisif, Zaïre-Emery et Lee dans une bonne forme, Beraldo fragile

Pour la première fois depuis son arrivée, Lucas Chevalier tient sa prestation la plus consistante sous le maillot parisien. Le portier français reçoit la meilleure note dans L’Equipe (8/10) : « Il aura donc fallu attendre 18 matches pour voir sa prestation la plus complète avec Paris. Sa détente devant Ebonog est assez exceptionnelle (25e). Attentif sur des frappes à angle fermé de Kechta (14e, 38e), l’ancien Lillois, sauvé par son poteau (70e), est de nouveau décisif sur un coup franc de Zouaoui (62e). Il a par ailleurs été l’auteur d’un jeu de relance varié et fiable. Très attendu après la polémique, il a parfaitement répondu. » Titulaire en charnière centrale, Lucas Beraldo, lui, n’a pas rassuré. « Le Brésilien se plaint de son (faible) temps de jeu. Le problème en football, c’est qu’il y a des matches. Et Luis Enrique les voit. Soumaré l’a tourmenté dans de larges proportions. On l’a senti sans cesse à la limite et dépassé sur les deux plus grosses occasions havraises (25e, 38e). Défaillant aussi dans le jeu aérien. Et même sur son immense point fort – la relance – on l’a senti en difficulté », constate le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 3/10.

Auteur de l’ouverture du score, Lee Kang-In est sur la lignée de ses dernières sorties avec les Rouge & Bleu. « Dans une bonne période, il a encore livré une belle prestation en déclenchant plusieurs offensives avec son pied gauche. À l’aise comme ‘faux pied’ sur l’aile droite, il débloque la situation en envoyant une frappe sous le bras de Diaw (1-0, 29e). Neves (7e) et Mbaye (33e) auraient pu profiter de ses inspirations. », salue Le Parisien, qui lui donne la note de 7.5/10. Aligné au poste de latéral droit, Warren Zaïre-Emery a livré un match plein et reçoit la note de 7/10 dans le quotidien francilien. « Il a très bien contrôlé son couloir droit en gagnant un premier duel dès les premiers instants du match. Rarement pris à revers, il a su être performant en jouant simple. Aussi impliqué offensivement, il récupère le ballon au départ du deuxième but de son équipe (2-0, 65e). Il donne une balle de but à Mendes qui n’en profite pas (80e). » En revanche, Gonçalo Ramos a une nouvelle fois manqué l’occasion de briller en tant que titulaire (4/10) : « Titulaire pour la première fois depuis le 17 octobre, il n’a pas brillé sur le front de l’attaque en ayant du mal à être connecté au reste de l’équipe. Il a bien fait chauffer les gants de Diaw à deux reprises (44e, 60e) mais son influence dans ce genre de rendez-vous reste assez faible. Remplacé par Ndjantou (64e). »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 8 – Zaïre-Emery 6, Zabarnyi 5, Beraldo 3, Nuno Mendes 6 – Mayulu 5, Vitinha 5, J.Neves 6 – Lee 6, G.Ramos 3, Mbaye 5 / Luis Enrique 6

