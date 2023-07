Le PSG a commencé sa pré-saison 2023-2024. Et le premier match des Rouge & Bleu aura lieu à Poissy face au Havre le 17 juillet prochain.

Le PSG version Luis Enrique a débuté sa préparation en ce début de semaine. Après une première journée consacrée aux tests physiques et médicaux, plusieurs Parisiens, dont certaines recrues, ont participé à leur première séance collective ce mardi. Et les Rouge & Bleu vont monter crescendo jusqu’à leur premier match amical face au Havre, le 21 juillet prochain au centre d’entraînement de Poissy.

Une diffusion sur PSG TV Premium

Si la date de cette rencontre était connue depuis plusieurs jours, le PSG a donné plus de détails sur le diffuseur et l’horaire. Ce match face au champion de Ligue 2 se déroulera donc le 21 juillet à 17h. Une rencontre à suivre en intégralité et en direct sur PSG TV Premium. « Les commentaires de match seront disponibles en français et en anglais », précise le PSG via son site internet. Une rencontre qui se disputera à huis clos. Le lendemain de cette rencontre, le PSG prendra la direction du Japon pour sa tournée estivale.

La pré-saison du PSG