PSG : Le maillot extérieur 2023/2024 dévoilé

Si tous les yeux sont actuellement rivés sur le mercato du côté du PSG, le club de la capitale prépare sa prochaine saison dans d’autres domaines. En effet, les maillots portés par les joueurs parisiens ont également leur importance au cours d’une saison. Pour l’exercice 2023/2024, le club de la capitale se dévoile peu à peu.

C’est le 31 mai dernier que le Paris Saint-Germain a officiellement dévoilé son maillot domicile pour la saison 2023/2024. En plus de son lancement, le club de la capitale a d’ores et déjà commercialisé sa première tenue pour la saison prochaine, et a même disputé la dernière journée (défaite 2-3 face à Clermont) de Ligue 1 Uber Eats le 3 juin dernier avec. La suite logique se dessine peu à peu. En effet, comme tous les clubs, le PSG devrait arborer différents maillots au cours de la saison prochaine et notamment une tenue extérieur. Cette dernière, si des images ont fuitées comme à l’accoutumée, semble se découvrir, au moins officieusement. En effet, présent au Parc des Princes, certainement pour du commercial / shooting photo, Marquinhos a posé avec le maillot extérieur du PSG pour la saison 2023/2024 au moment de prendre la pose avec une supportrice.

Le maillot extérieur de la saison 2023/2024 porté par capitaine Marquinhos ! 🇧🇷



Un cliché qui dévoile donc le maillot avant l’officialisation au cours de l’été.