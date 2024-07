Depuis deux jours maintenant, le maillot extérieur du PSG pour les deux prochaines saisons est disponible. Après sa présentation depuis la Tour Eiffel, le club de la capitale a dévoilé cette tunique qui a tout pour être iconique à Londres, avec un invité spécial.

Quand le football et la Formule 1 se rencontre ! C’est à l’initiative du Paris Saint-Germain que les routes se sont croisées à la boutique officielle du club de la capitale de Londres. Cette expérience immersive unique avait pour but de présenter le maillot extérieur pour les deux prochaines saisons du PSG, mais a aussi permis aux supporters Rouge & Bleu de Londres et à quelques personnalités artistiques locales de rencontrer Pierre Gasly, afin d’échanger sur leur passion pour le Paris Saint-Germain. Le pilote français a lui présenter un casque aux couleurs et design de ce maillot extérieur, qu’il portera lors du Grand Prix de Silverstone le 7 juillet. A l’occasion de cette évènement, Pierre Gasly s’est confié auprès des médias officiels du PSG : « ’Cest un plaisir pour moi de collaborer avec le PSG qui a toujours été mon club de cœur. Je suis honoré de porter ce casque aux couleurs du Club pendant le Grand Prix de Silverstone ce weekend. Depuis quelques années, je suis de plus en plus proche du club. Je connais quelques joueurs et suis proche de l’équipe dirigeante, et tout cela ne fait que renforcer le sentiment d’implication quand je suis leurs saisons en France et en coupe d’Europe. J’espère que cette première collaboration en dehors des terrains et dans le monde de la Formule 1 plaira à tous les fans du Club et de football« .

Un lien tissé entre le pilote français et le Paris Saint-Germain, son club de cœur, dont le PSG semble fier, en témoigne les mots de Fabien Allègre, directeur de la marque du club de la capitale : « Pierre fait partie de la famille du Paris Saint-Germain, et nous sommes ravis de le voir porter nos couleurs. Cet événement dans notre flagship de Londres au moment de la sortie de notre maillot extérieur qui a inspiré cette édition de mini casques que Pierre a créé, symbolise la capacité du club, à toujours vouloir s’adresser et lier les différentes communautés de fans, que ce soit dans l’univers de la Formule 1 ou d’autres horizons« .