PSG / Le Mans – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte Le Mans dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur remontée au classement.

Le PSG fait son retour à la compétition. Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, le club de la capitale reçoit Le Mans. Les joueurs de Luis Enrique auront à coeur de poursuivre leur remontée au classement après leurs succès face au Stade Brestois (1-0) et à l’Olympique de Marseille (2-1) avant la trêve internationale. Pour cette rencontre, le coach parisien devra composer sans Nuno Mendes, Senny Mayulu et Ousmane Dembélé. Cette rencontre face au club sarthois doit permettre au double champion d’Europe de lancer idéalement son marathon de matchs.

À un peu plus d’une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Le Mans ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Avant la trêve internationale, le club parisien s’était imposé dans le Classique face à l’OM (2-1). Un bon résultat annoncé ici par Baby Bejita, El Magnifico, Rikimaru23 et shark. Félicitations à eux !!!