PSG / Le Mans – Le groupe du PSG avec des absents et un petit nouveau

Ce samedi soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Le Mans lors de la sixième journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique doit faire sans de nombreux joueurs.

Trois semaines avant son dernier match, le PSG retrouve les terrains ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Mans pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Pour ce match, qui lance une série importante de matches pour le club de la capitale avec les chocs contre Manchester City et le FC Barcelone en Ligue des champions et ceux contre Strasbourg et Lyon en championnat, Luis Enrique va devoir faire sans plusieurs de ses cadres. Ce samedi matin, le coach du PSG a dévoilé son groupe.

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Ferran Torres et Warren Zaïre-Emery présents

Comme convenu entre le coach du PSG, la direction et les joueurs, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé sont laissés au repos pour la réception des Manceaux. Une rencontre que manqueront aussi Senny Mayulu, touché à la cuisse avec l‘équipe de France Espoirs durant la trêve internationale et annoncé forfait pour un mois, et Alessandro Longoni, qui s’entraîne en salle depuis quelques jours. Avec cette absence du gardien italien, Luis Enrique a décidé de convoquer un nouveau jeune gardien, Arthur Bar Touché lors du match contre Brest le 13 septembre dernier, Achraf Hakimi a fait son retour sur les terrains avec le Maroc et figure bien dans le groupe concocté par Luis Enrique, tout comme Ferran Torres, qui avait quitté le rassemblement de l’Espagne en raison de douleurs à la cheville. Fabián Ruiz, qui avait aussi quitté la sélection espagnole pour assister à la naissance de son fils, est aussi présent dans le groupe. Warren Zaïre-Emery, qui avait du déclarer forfait pour la trêve internationale en raison d’un légère lésion à la cuisse gauche, a aussi été convoqué pour ce match contre Le Mans.

Le groupe du PSG

Gardiens : Safonov, Chevalier, Bar

: Safonov, Chevalier, Bar Défenseurs : Hakimi, Digne, Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Hernandez

: Hakimi, Digne, Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Hernandez Milieux : Vitinha, Dro, Ruiz, Neves, Zaïre-Emery, Beraldo,

: Vitinha, Dro, Ruiz, Neves, Zaïre-Emery, Beraldo, Attaquants : Doué, Ferran, Godts, Akliouche, Kvaratskhelia, Ndjantou