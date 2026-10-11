PSG / Le Mans – Les belles promesses affichées par Maghnes Akliouche

Buteur pour la première fois sous le maillot du PSG, Maghnes Akliouche a signé une prestation convaincante lors de la victoire face au Mans. Un match qui doit servir de référence pour le Français de 24 ans.

Recruté pour 50 M€ en provenance de l’AS Monaco cet été, Maghnes Akliouche attendait ce moment depuis son arrivée dans la capitale française. Ce samedi, face au Mans, l’international tricolore a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, permettant aux Rouge & Bleu de faire le break dans cette rencontre (3-1). Un véritable soulagement pour le joueur de 24 ans, dont la performance doit servir de référence pour la suite de son aventure chez les Rouge & Bleu.

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Titulaire en attaque, l’ancien Monégasque a su se montrer à son avantage, contrairement des deux autres offensifs, Mika Godts et Ferran Torres. Dans le quotidien L’Équipe, il obtient la meilleure note du PSG, avec un 7/10 : « Quand il est décisif, la perception de ses matches change complètement. Il a inscrit son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain (68e), après ce qui est probablement sa meilleure prestation. Au-delà de son activité habituelle, le Parisien aura fait des différences, par la passe et, donc, par son but. » De son côté, le journal Le Parisien a également salué la performance de la recrue estivale, avec une note de 6/10 : « C’est peut-être le but tant attendu qui va lancer vraiment sa saison. Le gaucher n’a pas tout réussi et a parfois manqué de constance pendant la rencontre en ne jouant pas assez libéré, mais il n’a pas lâché et sa jolie frappe du pied gauche dans l’angle fermé (68e) est venue récompenser son abnégation. Surtout, elle démontre que ses prises de risque peuvent être payantes. »

Cette réalisation inscrite au Parc des Princes doit servir de déclic pour Maghnes Akliouche, lui qui a laissé exploser sa joie au moment de marquer : « Je suis content de participer au jeu, mais de marquer aussi, ça fait plaisir. J’ai pour but de continuer comme ça et c’est bien. Un signe de confiance de le marquer comme ça ? Non, bien sûr, c’est de tenter, de participer au jeu, d’aider l’équipe. C’est ça mon objectif et aujourd’hui cela a été fait, donc tant mieux », a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+. Depuis deux mois, le numéro 11 des Rouge & Bleu était sur courant alternatif. Il « avait distillé quelques promesses, mais sa feuille de statistiques restait encore trop légère, et le joueur donnait l’impression de ne pas réussir à totalement lâcher les chevaux », explique Le Parisien. Ce premier but au PSG vient récompenser ses efforts depuis son arrivée. « Un déclic ? Bien sûr, pour un nouveau joueur, cela fait toujours du bien de marquer, encore plus devant les supporters. Ce n’est que du positif, que du bon pour moi ! », a déclaré Akliouche devant les journalistes en zone mixte. Jusque-là, son activité sur le terrain était bien présente mais elle manquait de continuité au fil du match.

Mais l’international français a toujours eu le soutien de son entraîneur, Luis Enrique, qui n’hésitait pas à saluer ses efforts au service du collectif. S’il manque encore de prise d’initiative à l’approche des derniers mètres, le Français de 24 ans a été justement récompensé de ses efforts avec ce but. « Sa mission consiste désormais à confirmer dans le temps et à répéter ce genre de gestes décisifs. Depuis son arrivée, Akliouche a été utilisé dans plusieurs positions, et cette polyvalence constitue un atout, à condition qu’il parvienne à trouver des repères suffisamment stables pour exprimer pleinement ses qualités techniques », souligne le quotidien francilien. De son côté, Luis Enrique a particulièrement apprécié la prestation de son joueur : « Pour moi, Maghnes a été le meilleur joueur ou un des meilleurs de ce match, j’aime tout de Maghnes Akliouche, tout ! La manière dont il joue comme numéro 9, la manière dont il joue comme ailier, la manière dont il joue comme milieu, sa capacité technique, physique… Je ne suis pas surpris de ce que j’ai vu, car je connais les joueurs avant qu’ils arrivent. Mais Maghnes, c’est une belle surprise pour nous, je suis très content de l’avoir », a-t-il déclaré après la victoire face au Mans. Désormais, Maghnes Akliouche devra confirmer ces belles promesses lors des nombreuses échéances à venir.

MAGHNES AKLIOUCHE 💎 L’international français signe son premier but avec le @psg 🔥 #PSGLMFC https://t.co/kUKQEvCAtr — L1+ (@ligue1plus) October 10, 2026