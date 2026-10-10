PSG / Le Mans – Les compositions officielles

Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille Le Mans dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. À quelques minutes du coup d’envoi, Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG lance son marathon de matchs ce samedi soir au Parc des Princes. Pour son retour à la compétition, après trois semaines de trêve internationale, le club de la capitale accueille Le Mans pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans Alessandro Longoni, Nuno Mendes, Senny Mayulu et Ousmane Dembélé. Avant d’affronter Manchester City en Ligue des champions, le technicien espagnol a dévoilé son onze de départ.

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Première titularisation pour Mika Godts

Dans les buts, Matvey Safonov est titulaire. En défense, Achraf Hakimi (capitaine), Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez et Lucas Digne sont alignés. Dans l’entrejeu, Lucas Beraldo, Dro Fernandez et João Neves sont associés. Enfin, le trio offensif est composé de Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Mika Godts. Le Belge connaît ainsi sa première titularisation depuis son arrivée.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Le Mans

6e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Mathieu Vernice – Arbitres assistants : Steven Torregrossa et Nicolas Rodrigues – Quatrième arbitre : Antoine Valnet – VAR : Julien Schmitt et Cyril Gringore

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, L.Hernandez, Digne – Dro Fernandez, Beraldo, J. Neves – Akliouche, F. Torres, Godts Remplaçants : Chevalier, Marquinhos, Pacho, F. Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Kvaratskhelia, Doué, Ndjantou

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, L.Hernandez, Digne – Dro Fernandez, Beraldo, J. Neves – Akliouche, F. Torres, Godts Le XI du Mans : Kocik – Boissé, Youhou (c), Voyer – Bamba, Vercruysse, Laurey, Bretelle, Calodat – Diallo, Mafouta Remplaçants : Hatfout, Buades, Larouci, Torrente, Traoré, Brahimi, Gueye, Harhouz, Rabillard

: Kocik – Boissé, Youhou (c), Voyer – Bamba, Vercruysse, Laurey, Bretelle, Calodat – Diallo, Mafouta

Notre XI de départ ! 📋⚔️ #PSGLMFC I #Ligue1 https://t.co/f9RwwgAC0i — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 10, 2026