PSG / Le Mans – Les compositions probables selon la presse

Trois semaines après son dernier match, le PSG retrouve les terrains ce soir avec la réception du Mans. Pour ce match de la sixième journée de Ligue 1, Luis Enrique pourrait effectuer un large turnover.

Le PSG retrouve les terrains ce samedi soir (20h45, Ligue 1 +) avec la réception – au Parc des Princes – du Mans pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, placée entre la fin de la trêve internationale, qui a concerné un très grand nombre de joueurs des Rouge & Bleu, et la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions avec le déplacement à Manchester City, Luis Enrique pourrait effectuer un large turnover contre les promus.

Première titularisation pour Mika Godts ?

Pour la défense, L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur quatre postes. Matvey Safonov garderait les buts du PSG, Achraf Hakimi occuperait le couloir droit de la défense et porterait le brassard de capitaine, Lucas Digne serait titulaire dans le couloir gauche alors qu’Illia Zabarnyi serait l’axial droit dans la défense centrale. Pour L’Equipe, c’est Willian Pacho qui accompagnerait l’international ukrainien. Pour Le Parisien, c’est Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, les deux quotidiens sont sur la même longueur d’ondes, avec un trio qui serait composé de João Neves, Lucas Beraldo et Fabián Ruiz. En attaque, ils s’accordent sur deux noms. Pour L’Equipe et Le Parisien, Mika Godts devrait connaître sa première titularisation avec le PSG. L’international belge occuperait le couloir gauche de l’attaque. Désiré Doué, lui, serait titulaire à droite. Pour le quotidien sportif, c’est Ferran Torres qui devrait occuper la pointe alors que pour le quotidien francilien, c’est Maghnes Akliouche qui jouerait en pointe.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Digne – Neves, Beraldo, Ruiz – Doué, Torres, Godts.

selon L’Equipe : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Digne – Neves, Beraldo, Ruiz – Doué, Torres, Godts. Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Hernandez, Digne – Neves, Beraldo, Ruiz – Doué, Akliouche, Godts.

selon Le Parisien : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Hernandez, Digne – Neves, Beraldo, Ruiz – Doué, Akliouche, Godts. Le XI probable du Mans : Kocik – Boissé, Youhou (cap.), Torrente – Bamba, Vercruysse, Laurey, Bretelle, Calodat – Diallo (ou Rabillard), Mafouta

équipes probables PSG / Le Mans (L’Equipe)