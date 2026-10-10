PSG / Le Mans – les notes des joueurs parisiens

Ce samedi, le PSG s’est offert une troisième victoire de suite en Ligue 1 contre Le Mans dans le cadre de la sixième journée. Dans ce match, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée.

Pour son retour à la compétition, le PSG recevait – au Parc des Princes – Le Mans dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Dans une rencontre qui se situait entre la fin de la trêve internationale et le retour de la Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée. Malgré ça, Matvey Safonov a poursuivi dans les cages et livré une nouvelle performance de haut standing avec des parades importantes pour permettre à son équipe de l’emporter. Titulaire en attaque, Maghnes Akliouche a inscrit son premier but sous le maillot du PSG. Il a été l’un des Parisiens les plus dangereux ce soir, lui qui aurait pu ouvrir son compteur but un peu plus tôt avec une tête magistralement repoussée par le gardien du Mans (43e). Il a essayé d’apporter du danger même s’il n’a pas toujours tout réussi. Il poursuit sa montée en puissance et ce premier but ne pourra lui faire que du bien. Autre joueur performant ce soir, Achraf Hakimi. Dans son couloir droit, l’international marocain a été entreprenant offensivement et solide défensivement.

Une première titularisation décevante pour Mika Godts

Pour sa première titularisation depuis son arrivée au PSG, Mika Godts a laissé les supporters du PSG sur leur faim. S’il a tenté des choses, il n’a pas été assez dangereux offensivement, n’arrivant pas à se défaire de son vis-à-vis. Il a aussi perdu beaucoup de ballons et ralenti le jeu parisien. L’international belge doit encore digérer son transfert dans le meilleur club du monde. Il faut être patient avec lui. Après des débuts tonitruants avec le PSG, Ferran Torres a très certainement réalisé son moins bon match dans la capitale française ce soir. Très discret, il a eu du mal à peser sur le jeu du PSG. Il n’a eu qu’une seule occasion à se mettre sous la dent mais sa tentative en face-à-face est passée à côté du but manceau (66e). Même s’il a marqué sur penalty, Lucas Beraldo, placé en sentinelle par Luis Enrique, a manqué de tranchant et de précision. Il a aussi été imprécis dans les passes, l’un de ses points forts normalement.