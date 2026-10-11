PSG / Le Mans – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi soir, face au Mans, le PSG s’est imposé sur le score de 3-1. Cependant, les Rouge & Bleu ont dû attendre l’entrée des cadres pour faire la différence.

Le PSG a lancé son marathon de matchs par une victoire poussive face au Mans (3-1). Avant d’affronter Manchester City en Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée au coup d’envoi. L’occasion pour certains joueurs de se montrer et de marquer des points en vue des prochaines échéances. Cependant, les remplaçants habituels ont affiché pas mal de lacunes, et il a fallu attendre l’entrée des cadres pour voir les Rouge & Bleu l’emporter.

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Akliouche tient son match référence, Godts trop brouillon, une charnière centrale en difficulté

Pour sa première titularisation de la saison, Mika Godts était attendu. Mais l’international belge s’est montré trop brouillon dans son jeu et obtient la note de 3/10 dans Le Parisien. « Pour sa première titularisation avec le PSG, le Belge était très attendu. Mais le bilan de sa soirée est franchement décevant : une incapacité à prendre le meilleur sur son adversaire, des choix brouillons et beaucoup trop de ballons perdus (16). On l’a jamais senti en mesure de faire les différences. À l’exception d’une frappe écrasée (28e), il a trop souvent ralenti le jeu parisien. » Même note pour Ferran Torres dans L’Équipe (3/10) : « Neuf ballons touchés en première mi-temps, dont trois perdus, et une timide frappe à côté (44e) : l’Espagnol n’était pas dans son match. Il a timidement réagi après l’entrée décisive de quatre coéquipiers, mais sans concrétiser ses occasions (66e). Le voir disputer toute la rencontre peut être interprété comme un signe de sa non-titularisation mercredi à Manchester. »

Au rayon des satisfactions, Maghnes Akliouche s’est montré actif et a été récompensé en inscrivant son premier but sous le maillot parisien. L’international français récolte la note de 7/10 dans le journal sportif. « Quand il est décisif, la perception de ses matches change complètement. Il a inscrit son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain (68e), après ce qui est probablement sa meilleure prestation. Au-delà de son activité habituelle, le Parisien aura fait des différences, par la passe et, donc, par son but. » En revanche, la charnière centrale composée d’Illya Zabarnyi et de Lucas Hernandez n’a pas rassuré. Le Français reçoit la note de 4/10 dans le quotidien francilien : « Le champion du monde avait bien démarré sa soirée en se montrant solide devant Mafouta (28e), mais la suite a été beaucoup plus poussive. Il oublie le même Mafouta dans la surface (54e) sur le but manceau et se fait enrhumer par Gueye après une série de crochets et une frappe qui trouve la barre (71e). »

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 6 – Hakimi 5, Zabarnyi 5, L. Hernandez 4, Digne 6 – Dro Fernandez 3, Beraldo 4, J. Neves 5 – Akliouche 7, F. Torres 3, Godts 4 / Luis Enrique 5

(L’Équipe) : Safonov 6 – Hakimi 5, Zabarnyi 5, L. Hernandez 4, Digne 6 – Dro Fernandez 3, Beraldo 4, J. Neves 5 – Akliouche 7, F. Torres 3, Godts 4 / Luis Enrique 5 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 6 – Hakimi 6, Zabarnyi 4.5, L. Hernandez 4, Digne 5 – Dro Fernandez 4, Beraldo 4.5, J. Neves 5 – Akliouche 6, F. Torres 4, Godts 3

MAGHNES AKLIOUCHE 💎 L’international français signe son premier but avec le @psg 🔥 #PSGLMFC https://t.co/kUKQEvCAtr — L1+ (@ligue1plus) October 10, 2026