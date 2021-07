Entre la signature de Gigio Donnarumma (22 ans) et le premier match de préparation du PSG contre Le Mans (N) au camp des Loges (11 heures, PSGTV premium en payant), ce mercredi 14 juillet s’annonce chargé. Pour ce premier tour de chauffe après neuf jours de travail, il manque de nombreux internationaux. Ceux qui viennent d’en finir avec l’Euro et la Copa America. Pas de Bleus (Mbappé, Kimpembe), pas de Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes, Sarabia, Verratti, Wijnaldum, Danilo, Donnarumma… Pas de Sergio Ramos non plus, le défenseur reprenant tout juste l’entraînement. Pas de Juan Bernat, en phase de reprise. Pas de Dagba, Kurzawa, Herrera, Rafinha ou encore Michut. Il y a du beau monde tout de même pour cet entraînement poussé. En tout cas des jeunes pousses avec quelques joueurs d’expérience. Letellier puis Franchi dans la cage (pas de Navas ni de Rico). Il y a au coup d’envoi du Diallo, Kehrer, Draxler, Gueye, Gharbi, Dina Ebimbe, Icardi, ou Kalimuendo. Et la première d’Achraf Hakimi, la recrue à 60M€ (hors bonus).

“Nous savons que les meilleurs joueurs ne sont pas là, mais le groupe parisien qui travaille depuis une bonne semaine ne manque pas de qualité”, a commenté Cris, l’entraîneur du Mans FC, via Ouest-France, avant la rencontre. ​“Avant la reprise du championnat de L1 il y a des échéances, et cela peut être l’occasion pour certains de se positionner.“ Les sparring partners se nomment aujourd’hui Patron, Hatfout, Bod (gardiens), Vardin, Cissé, Derrien, Ebene Talla, Vargas Rios, Chailleux (défenseurs), Tomi, Hafidi, Avounou, Coulibaly, Loison (milieux), Aiko, Badu, Bègue, Camara, N’Diaye, Donisa, Glaentzlin (attaquants). La rencontre commentée est à suivre sur Canal Supporters et son compte Twitch (à partir de 10h45) : https://www.twitch.tv/canalsupporters

Temps forts

Le PSG (en 4-4-2) ouvre le marque (12e) suite à un extérieur vicieux de Draxler vers la lucarne que le gardien manceau, Pierre Patron, repousse mal, et Mauro Icardi en renard des surfaces est là pour marquer de la tête.

(en 4-4-2) suite à un extérieur vicieux de Draxler vers la lucarne que le gardien manceau, Pierre Patron, repousse mal, et Achraf Hakimi (35e) percute sur son côté droit et élimine son adversaire direct d’un grand pont puis centre en retrait pour Ismaël Gharbi qui transforme (2-0). Première passe décisive pour l’ancien Interiste.

qui transforme (2-0). Première passe décisive pour l’ancien Interiste. Sans la foulée le petit gabarit Gharbi n’est pas loin du doublé. Parti de la gauche, il s’engouffre dans l’axe pour décocher une frappe enroulée qui tape le poteau . Dommage, l’action était magnifique.

. Dommage, l’action était magnifique. Juste avant la pause, Kalimuendo s’ouvre le chemin du but mais sa frappe est stoppée par Patron. 2-0 à la mi-temps.

52e minute : Fadiga se retrouve au point de penalty avec le ballon suite à une boulette mancelle. Mais le milieu de terrain n’en profite pas.

La première frappe cadrée du Mans arrive à la 55e minute, mais Franchi intervient.

Le nouveau XI du PSG : Franchi – Bitumazala, Kehrer (c), Bitshiabu, Diallo – Fressange, Ahamada, Simons, Gharbi – Fadiga, Nagera

A la 68e minute, Le Mans parvient à créer le danger suite à une mauvaise transmission de Kehrer.

A la 87e minute, Simons gratte un ballon pour Fadiga qui frappe, le gardien touche la balle mais elle finit dans la cage (3-0) .

. Simons se charge d’alourdir la note à la 90e minute en force et à bout portant. 4-0 score final.