PSG – Le mercato d’hiver a ouvert ses portes

Le mercato d’hiver 2025 a ouvert ses portes ce mercredi 1er janvier en France. Et le PSG pourrait être l’un des acteurs majeurs, notamment dans le sens des départs.

Après un mercato d’été assez calme, le PSG ne compte pas non plus faire de folie lors de cette période des transferts hivernale. En effet, comme rapporté par plusieurs sources, le club parisien recrutera seulement pour compenser des départs dans son effectif. Et cela concernent deux joueurs en particulier : Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. L’avenir de Marco Asensio fait aussi débat ces dernières semaines.

La fermeture du mercato le 3 février

En cas de départ de ces joueurs, la direction parisienne sera à la recherche d’une doublure pour soulager Marquinhos mais aussi d’un ailier capable de concurrencer Bradley Barcola sur l’aile gauche de l’attaque. En ce 1er janvier 2025, le mercato a ouvert ses portes en France et se clôturera le lundi 3 février. Voici ci-dessous les dates de début et de fin de mercato hivernal dans les principaux championnats.