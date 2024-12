PSG : Le mercato, Isak, Kolo Muani … Les news du jour

A l’aube du mercato hivernal 2025, le PSG s’apprête à connaître des semaines mouvementées. Quelques jours avant l’ouverture des portes du marché des transferts, découvrez les news du jour ce lundi 30 décembre.

Le mercato hivernal 2025 ouvrira ses portes du 1er janvier au 3 février prochain. Avant même le début du marché des transferts, le PSG se retrouve d’ores et déjà associé à différents dossiers. Celui qui fait le plus l’actualité dans le sens des départs ? Randal Kolo Muani. L’attaquant français, qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et n’est donc plus dans une bonne situation sous les cieux parisiens, est annoncé loin du club de la capitale dès cet hiver. Si différentes pises sont évoquées pour lui, les derniers échos de la presse évoquent une préférence pour la Premier League pour l’ancien de l’Eintracht Francfort. Une bonne nouvelle pour les prétendants ? Pour un d’entre eux au moins. En effet, selon Foot Mercato, Chelsea serait intéressé à l’idée de s’attacher les services de Randal Kolo Muani. A ce jour, pour ce dossier délicat, les dirigeants du PSG opteraient pour le prêt avec option d’achat.

Un son de cloche différent

De l’autre côté de La Manche, le dossier Randal Kolo Muani n’est pas vu de la même manière. En effet, selon le journaliste britannique Ben Jacobs, le numéro 23 du PSG n’entre pas dans les plans de Chelsea. La formation londonienne a plusieurs autres noms en tête mais garde aussi confiance en Nicolas Jackson, précise le journaliste anglais. Pour rappel, l’AS Monaco, le RB Leipzig, l’AC Milan, Tottenham, Manchester United, ou encore Arsenal sont cités comme prétendants dans ce dossier.

Le remplaçant tout trouvé ?

Si un départ de Randal Kolo Muani semble inéluctable cet hiver, le PSG se penchera-t-il sur le remplaçant de son attaquant ? Une piste est évoquée, et paraît difficilement atteignable cet hiver. Le média anglais The Telegraph parle du PSG dans une liste de prétendants pour Alexander Isak. Le club de la capitale devra batailler avec Arsenal, Chelsea, Liverpool, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore … Newcastle. En effet, les Magpies pourraient se montrer durs en affaire. Le club du nord de l’Angleterre souhaiterait tirer 180M€ de ce dossier. Un montant qui pourrait compliquer le dossier cet hiver, mais le voir actif l’été prochain.