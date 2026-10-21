PSG – Le message émouvant de Kvaratskhelia après sa blessure au genou

Après sa grave blessure au genou droit, Khvicha Kvaratskhelia a adressé un message émouvant et a reçu le soutien de ses coéquipiers après cette mauvaise nouvelle.

Une victoire au goût amer pour le PSG. Malgré ce beau succès face au FC Barcelone en Ligue des champions (4-2), le club parisien a annoncé une mauvaise nouvelle avec la grave blessure de Khvicha Kvaratshelia. Touché au genou droit, l’international géorgien souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et sera opéré dans les prochains jours.

« Je suis prêt à traverser ces mois de travail, de douleur et de larmes »

Quelques heures après l’annonce de sa blessure, l’ailier de 25 ans a publié un message émouvant sur son compte Instagram : « Avant ce match, beaucoup m’ont posé la question, et certains ont même dit que si tous les footballeurs du monde priaient, la rencontre se terminerait sur un nul. C’était peut-être vrai, mais avant chaque match, je demandais à Dieu de me laisser quitter le terrain en bonne santé. En vain. Il ne s’est pas écoulé beaucoup de temps, mais une question me trotte dans la tête : pourquoi moi, précisément ? Je n’ai jamais rien négligé, et je me suis sans doute préparé pour ce match mieux que je ne l’avais jamais fait. Je pensais être prêt à tout, mais pas à ça. Pourtant, je comprends que Dieu m’a choisi, et si, par là, j’ai pu protéger d’autres joueurs sur d’autres terrains, je suis prêt à traverser ces mois de travail, de douleur et de larmes. Je sais que je dois revenir plus fort, pour les miens, qui sont toujours à mes côtés. Je vous le promets : je ne vous trahirai pas, je ne vous ferai pas défaut une seule seconde. Merci à tous pour votre soutien, à très bientôt. »

Le numéro 7 parisien a reçu le soutien de ses coéquipiers, parmi lesquels Désiré Doué (« Reste fort mon frère tu reviendras plus fort, Dieu est avec toi ), Ferran Torres (« Bro toujours avec toi »), Achraf Hakimi (« Nous sommes avec toi frère ! Reste fort »), Illia Zabarnyi (« Reste fort frère, nous sommes tous avec toi »), Dro Fernandez (« Reste fort mon frère, tu reviendras plus fort), Ousmane Dembélé (Reste fort Kvara), Fabian Ruiz ou encore Senny Mayulu.