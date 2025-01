PSG : Le nouveau stade, le projet de la prochaine décennie ?

Dans son discours de vœux pour l’année 2025, Anne Hidalgo a répété devant l’assemblée de la Mairie du IVe arrondissement de Paris que le Parc des Princes ne sera pas vendu au PSG. Une déclaration qui devrait conforter les dirigeants parisiens dans leur décision de quitter l’antre historique du club de la capitale.

L’histoire entre le PSG et le Parc des Princes est un véritable feuilleton, avec une fin annoncée. En effet, d’un côté la Mairie de Paris ne souhaite pas vendre le stade au Paris Saint-Germain, de l’autre côté les dirigeants du club de la capitale ne cesse de répéter leur besoin d’être propriétaire de leur propre stade. Un embouteillage à l’entrée du Parc des Princes qui pousse les décideurs du PSG à se pencher sur la construction d’une nouvelle antre. Selon les dernières informations, différents sites se démarquent en Ile-de-France : Massy, Montigny-le-Bretonneux, Aulnay-sous-Bois, Poissy, Ris-Orangis … . Si tous ces sites ont leurs avantages et inconvénients, la plus gros dos d’âne auquel fera face le PSG est le temps. Après la sortie médiatique sur les ondes d’RMC du président Nasser Al-Khelaïfi déclarant qu’il souhaitait voir le nouveau stade du PSG « d’ici trois ou quatre ans« , nos confrères du Parisien affirment que « certains conseillers du PSG ont failli s’étrangler, ce soir de novembre dernier« . En effet, si le dirigeant qatari met ainsi la pression à ses équipes et affiche ses ambitions et sa détermination, ce dernier n’échappera pas aux délais administratifs et juridiques français. « Il faut être clair, tout le monde s’excite sur ce nouveau stade mais s’ils le construisent en moins de dix ans, ce sera un exploit« , confie un élu proche du dossier dans les colonnes du Parisien.

Du côté du club, rien ne presse : « C’est un projet à très long terme et on n’a pas le couteau sous la gorge, on est au Parc des Princes jusqu’en 2044 (date de la fin du bail emphytéotique dont jouit le club). Il n’est pas question de prendre une décision dans l’urgence. L’enjeu est trop important, on ne peut pas se permettre de se tromper. Il y a beaucoup de démarches à faire, on avance tranquillement« . A ce stade du dossier, Victoriano Melero et Nicolas Ramillon, respectivement directeur général et directeur de l’immobilier du PSG, visitent les différents sites, afin de les présenter à Nasser Al-Khelaïfi dans le courant de l’année. Si aucune option ne semble s’imposer pour le moment, une fois le choix fait, le Paris Saint-Germain se lancera dans une escalade d’étapes. « Une fois que le terrain sera trouvé, il y aura quatre grandes étapes à respecter : la planification, l’aménagement, la promotion puis la construction« , explique l’urbaniste François Déalle-Facquez pour Le Parisien. Outre ces quatre étapes, les recours déposés peuvent également ralentir le processus : « J’ai fait face à 23 recours de riverains. Cela m’a pris plus d’un an pour les faire sauter« , déclarait il y a un an Jacky Lorenzetti président du Racing 92 et propriétaire La Défense Arena. « Pour un projet d’une telle envergure, la liste des recours possibles est potentiellement très longue, on pourrait y passer la nuit. Il y a d’abord tout ce qui touche à l’écologie, mais aussi ce qui peut impacter la vie des riverains et leur sécurité« , explique François Déalle-Facquez. Une fois tous ces obstacles passés, le permis de construire est délivré par la mairie et le projet peut démarrer concrètement. Si la construction peut prendre entre trois et quatre ans, les aléas sur la chantier peuvent le ralentir comme cela a été le cas pour le Groupama Stadium de l’OL, pour lequel des découvertes archéologiques avaient engendré un arrêt de plusieurs semaines.

Au delà des délais administratifs et juridiques, des recours et du chantier en lui-même, l’immensité du projet des dirigeants du Paris Saint-Germain fait que le dossier n’est pas prêt de prendre fin, car en plus d’un stade de 60 à 90 000 places, « un hôtel, des restaurants, un mégastore, un stade pour l’équipe féminine, une polyclinique » sont dans les plans selon Le Parisien, qui rappelle que l’on parle là d’un projet à plus d’un milliard d’euros. Si ce dernier sera exclusivement financé par le Paris Saint-Germain, les polémiques et les recours ne devraient pas faciliter la tâche du Qatar sur ce dossier.