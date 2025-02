PSG : Le nouvel Achraf Hakimi sur et dehors du terrain

En marge de la 21e journée de L1 face à l’AS Monaco (victoire 4-1), le PSG a annoncé en grandes pompes les prolongations de plusieurs joueurs. Parmi eux, Achraf Hakimi. A l’image de la place prise sur le terrain et dans les vestiaire parisien, le Marocain a signé un nouveau contrat jusqu’en 2029.

Avant le coup d’envoi de PSG / AS Monaco, le club de la capitale a annoncé les prolongations de contrat Nuno Mendes, Vitinha, et Achraf Hakimi. Les trois joueurs sont désormais liés au Paris Saint-Germain jusqu’en 2029. Pour l’international marocain, cette nouvelle signature s’inscrit dans une logique de sa forme étincelante en 2024 / 2025, et d’une place dans le vestiaire et le projet du PSG qui n’a cessé de prendre de l’ampleur. Par ailleurs, l’évolution de latéral droit sur le rectangle vert est soulignée par Jocelyn Angloma, dans des propos recueillis par RMC Sport : « Répéter les efforts comme ça, à ce niveau de compétition, il le faut. C’est surtout sa capacité dans la compréhension du jeu qui m’interpelle beaucoup« . L’ancien latéral droit du Paris Saint-Germain a dépeint ensuite les qualités du Marocain à son poste : « Répéter les efforts comme ça, à ce niveau de compétition, il le faut. C’est surtout sa capacité dans la compréhension du jeu qui m’interpelle beaucoup« . Depuis la début de cette saison 2024 / 2025, Achraf Hakimi est le deuxième joueur le plus utilisé par Luis Enrique, derrière Willian Pacho. Le numéro 2 Rouge & Bleu compte 3 buts et 8 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues. De plus, depuis le début de Kylian Mbappé, le joueur formé au Real Madrid a été nommé par ses coéquipiers vice-capitaine. Ce dernier touche en moyenne plus de 100 ballons par match, tente plus de passes que 99% des latéraux de L1, et est impliqué dans plus d’actions menant à un tir que 99% des joueurs évoluant à son poste.

Toujours pour nos confrères d’RMC Sport, Jocelyn Angloma poursuit son analyse concernant le regain de forme et niveau d’Achraf Hakimi : « Il arrive à maturité, à être concentré pour savoir quels sont les bons moments pour monter, attaquer, gérer. Ses plus gros progrès c’est dans la finition, il a une belle frappe de balle mais il permet aussi aux autres de marquer […] Il a la lucidité de faire la dernière passe et je pense qu’il a énormément progressé là-dedans. Et dans la fermeture, car défensivement dans certains moments il ne fermait pas assez et les défenseurs centraux pouvaient avoir des problèmes. C’est une de ses facultés maintenant« . Toujours au sujet d’Achraf Hakimi, Jimmy Algerino a lui aussi été interrogé, et a souligné une différence notoire pour le Marocain : « Avant, souvent il faisait des appels, il montait mais recevait moins le ballon. Alors que là, il y a de la cohérence dans son jeu. Le fait de savoir qu’il va donner le ballon et que le ballon va souvent lui revenir lui permet d’être en confiance. C’était moins le cas il y a quelques années, ça crée pas mal de situations qui ne le mettaient pas en confiance« .