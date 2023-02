Le PSG éliminé en Youth League

Le PSG était engagé sur le tableau européen avec sa catégorie U19 sous la houlette de Zoumana Camara. Les titis parisiens, qui ont rejoint l’Allemagne hier dans l’après-midi, se sont dressé face au Borussia Dortmund ce mardi au Dortmund Brackel Training Ground.

Pour ce huitième de finale de Youth League, le coach des U19 du PSG, Zoumana Camara, a du composer sans Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu. Les deux joueurs sont considérés par Christophe Galtier et son staff comme faisant partie intégrante du groupe professionnel et n’ont pas été redescendu dans leur catégorie d’âge. Cependant, les Rouge & Bleu conservent des forces vives dans leur effectif avec les présences d’Ethan Mbappé, Ismaël Gharbi, le défenseur central et capitaine Younes El Hannach, ainsi qu’Ilyes Housni. Ce dernier est le deuxième buteur de la Youth League avec 8 réalisations derrière Bilal Abdelrahman Zeeni du Panathinaïkos et ses 9 buts. Cependant, le jeune attaquant égyptien est éliminé avec son club grec et laisse au titi parisien la liberté de prendre la tête du classement des meilleurs buteurs de la compétition, et ce, dès aujourd’hui face au Borussia Dortmund.

La composition des U19 du PSG pour le 1/8 de final de Youth League

Le XI du PSG : Mouquet – Bodiang, Lamy, Gadou – Zague, Y. El Hannach, E. Mbappé, Muntu Wa Mungu – Gharbi, Housni, Lemina

Le XI du BVB : Ostrzinski – Mane, Blank, Cisse, Aning – Bamba, Kamara, Walz – Brunner, Gurpuz, Rijkhoff.

Le déroulé du match

Le Paris Saint-Germain s’est incliné en terres allemandes et prend la porte de la Youth League. Un nouvel échec sur la scène européenne pour la catégorie U19 du PSG qui s’est fait lors d’une séance de tirs au but (5-4). Au cours de la rencontre, les joueurs de Zoumana Camara prennent pourtant l’avantage à la 39e minute par le biais de Noha Lemina. Le numéro 10 Rouge & Bleu est servi en retrait par Ilyes Housni, manque sa frappe mais trompe le portier du BVB. Cependant, les jaunes reviennent rapidement à la marque grâce à un raide solitaire de Samuel Bamba, auteur d’un match remarquable et du but du 1-1 à la 41e. Le reste de la rencontre est largement disputé et les deux équipes se rendent coup pour coup, même si les Allemands semblent avoir une meilleure maîtrise sur le plan technique et émotionnel. En témoigne le carton rouge (deuxième jaune) reçu par Vimoj Muntu Wa Mungu à la 79e laissant ses partenaires à 10 pour la fin du match. Dans les dix dernières minutes, Ismaël Gharbi réussi à se démarquer au point de penalty mais manque une énorme opportunité.

Lors de la séance de tirs au but, tous les joueurs font trembler les filets, les gardiens n’arrêtent aucun penalty, jusqu’au cinquième et dernier tireur du PSG, Ilyes Housni, qui frappe sans mettre assez de force et d’angle, facilitant ainsi la tâche pour le portier du BVB. Les Parisiens sont éliminés de la Youth League.