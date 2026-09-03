PSG : le Parc des Princes a bien retrouvé sa magnifique pelouse avant Monaco

Comme prévu, Jonathan Calderwood a fait du très bon travail. Juste avant Monaco, le Parc des Princes a retrouvé une pelouse digne de ce nom.

Un épisode qui a fait polémique mais qui se trouve désormais derrière. Lors de la première journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’a pu recevoir Rennes, sa pelouse n’étant pas en état après les fortes chaleurs sur Paris cet été. Mais fort heureusement, Jonathan Calderwood, le jardinier du club de la capitale, a travaillé d’arrache-pied pour dénicher des rouleaux de pelouse de qualité afin de la changer et pouvoir accueillir Monaco au Parc des Princes ce vendredi pour ouvrir la troisième journée de Ligue 1.

La pelouse du Parc des Princes est comme neuve

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Il y a quelques jours, on vous relayait l’information selon laquelle le PSG avait reçu ses nouveaux rouleaux de pelouse. Rouleaux qui ont, depuis, été installés avant d’affronter Monaco au Parc des Princes. À ce sujet, Le Parisien précise : « Jonathan Calderwood a dû agir rapidement et a prospecté dans toute la Grande-Bretagne pour dénicher une denrée devenue rare en ces périodes de canicule. » Mais fort heureusement, le jardinier anglais a donc bel et bien trouvé son bonheur en Irlande, plus précisément du côté de Dublin. Et voici le résultat grâce à des images partagées par Bruno Salomon.

Photo de la pelouse du parc prise ce mardi ✅ pic.twitter.com/oU0RQunpKc — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) September 3, 2026

En l’espace de trois jours, ce ne sont pas moins de 700 rouleaux de pelouses qui ont été acheminés et testés au Parc des Princes, ajoute Le Parisien. De quoi permettre au PSG de retrouver l’une des plus belles pelouses d’Europe avec un objectif : répondre aux demandes techniques de Luis Enrique.