PSG : Le point médical avant la réception du RC Lens

Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le RC Lens ce samedi (17h sur DAZN). Une rencontre pour laquelle Luis Enrique devra encore composer sans trois de ses joueurs, absents de longue date.

Au cours de l’ultime entraînement de la semaine avant la 10e journée de Ligue 1 et la réception du RC Lens, le PSG a, comme à l’accoutumée, communiqué son point médical. Une infirmerie qui s’est vidé aujourd’hui. En effet, Presnel Kimpembe, après deux opérations au tendon d’Achille et un an et demi d’absence des terrains, le titi parisien « continue les sessions d’entraînement avec le collectif« . Un chemin du retour qu’emprunte également Gonçalo Ramos, blessé et opéré à la cheville depuis le début de la saison, l’attaquant portugais « continue sa rééducation« . La blessure qui nécessite plus de temps et le retour qui devrait être le plus tardif est celui de Lucas Hernandez. Le défenseur international français, victime d’une rupture du ligament croisé au genou « poursuit son protocole de reprise« , comme l’indique le Paris Saint-Germain dans le point médical du jour.