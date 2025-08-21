Campus PSG

PSG : Le point médical avant la réception du SCO d’Angers (J2)

Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, le PSG reçoit le SCO d’Angers au Parc des Princes ce vendredi (21h sur Ligue 1 +). Une rencontre pour laquelle Luis Enrique devrait pouvoir compter sur toutes ses forces vives.

Après son succès la semaine passée sur la pelouse du FC Nantes (0-1) pour l’ouverture de sa saison 2025 / 2026 en Ligue 1, le PSG accueille le SCO d’Angers pour la première de l’année au Parc des Princes. Cette deuxième journée du championnat ne devrait pas être un casse-tête pour Luis Enrique qui pourra compter sur la quasi totalité de son effectif. Outre les joueurs qui n’entrent pas dans ses plans et ne devraient pas être convoqués, seul Senny Mayulu ne répondra pas présent ce week-end, une nouvelle fois. Dans son point médical du jour, le Paris Saint-Germain évoque le cas du titi parisien, qui est le seul à voir son nom cité : « Senny Mayulu poursuit son travail de reprise« . Pour rappel, avant la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, Senny Mayulu a été victime d’une blessure à l’adducteur de la cuisse droite.

