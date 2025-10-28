Fabian Ruiz

PSG : Le point médical avant le déplacement sur la pelouse du FC Lorient, avec un seul joueur

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane28 octobre 2025

A la veille de la 10e journée de Ligue 1 entre le FC Lorient et le PSG, le club de la capitale a publié son point médical. L’infirmerie Rouge & Bleu se vide considérablement à l’aube d’une semaine intense.

Ces dernières semaines, le PSG a été touché par les blessures, privant ainsi Luis Enrique de nombreux de ses cadres, notamment au milieu de terrain. En effet, Joao Neves et Fabian Ruiz, deux habituels titulaires dans l’entrejeu, ont longtemps été absent, mais ont retrouvé le chemin de l’entraînement collectif ce mardi, veille de la 10e journée de Ligue 1 face au FC Lorient. Cependant, dans le point médical publié par le Paris Saint-Germain sur son site officiel, le nom de Fabian Ruiz apparaît encore, précisant que l’Espagnol est « est en phase de reprise« . Le milieu de terrain de 29 ans est le seul nom à figurer dans le point médical. S’il ne sera pas de la partie au Stade du Moustoir, Achraf Hakimi est tout simplement laissé au repos.

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane28 octobre 2025

Articles similaires

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi

Le PSG signe une saison de tous les records !

28 octobre 2025
Luis enrique

Luis Enrique : « Chevalier numéro 1 toute la saison ? Personne a une position fixe tout au long de la saison ! »

28 octobre 2025
Conférence De Presse Psg

[LIVE] Luis Enrique en conférence de presse avant FCL / PSG

28 octobre 2025
Ruiz hakimi neves

Deux retours majeurs à l’entraînement du PSG

28 octobre 2025
Bouton retour en haut de la page