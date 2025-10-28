PSG : Le point médical avant le déplacement sur la pelouse du FC Lorient, avec un seul joueur

A la veille de la 10e journée de Ligue 1 entre le FC Lorient et le PSG, le club de la capitale a publié son point médical. L’infirmerie Rouge & Bleu se vide considérablement à l’aube d’une semaine intense.

Ces dernières semaines, le PSG a été touché par les blessures, privant ainsi Luis Enrique de nombreux de ses cadres, notamment au milieu de terrain. En effet, Joao Neves et Fabian Ruiz, deux habituels titulaires dans l’entrejeu, ont longtemps été absent, mais ont retrouvé le chemin de l’entraînement collectif ce mardi, veille de la 10e journée de Ligue 1 face au FC Lorient. Cependant, dans le point médical publié par le Paris Saint-Germain sur son site officiel, le nom de Fabian Ruiz apparaît encore, précisant que l’Espagnol est « est en phase de reprise« . Le milieu de terrain de 29 ans est le seul nom à figurer dans le point médical. S’il ne sera pas de la partie au Stade du Moustoir, Achraf Hakimi est tout simplement laissé au repos.