PSG – Le point médical avant le derby contre le Paris FC

Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+), le PSG affrontera le Paris FC pour son dernier match de Ligue 1. Luis Enrique devra encore se passer de plusieurs joueurs.

Officiellement champion de France à la suite de sa victoire sur la pelouse du RC Lens (2-0) en milieu de semaine, le PSG va disputer son dernier match de Ligue 1 ce dimanche. Pour le compte de la 34e journée du championnat, le club parisien sera opposé au Paris FC (21h sur Ligue 1+), au stade Jean-Bouin. Une première étape dans sa préparation pour la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. À la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu ont dévoilé leur point médical.

À lire aussi : L’arbitre du match entre le PSG et le Paris FC désigné

Cinq joueurs absents

Comme lors des dernières rencontres, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes et Quentin Ndjantou manqueront cette rencontre. Les cinq joueurs « ont repris l’entraînement individuel », précise le PSG dans son point médical. En revanche, Warren Zaïre-Emery et Lee Kang-In sont sortis de l’infirmerie et seront donc aptes pour cette rencontre face au Paris FC.

Le point médical du PSG

Willian Pacho, Nuno Mendes, Quentin Ndjantou, Achraf Hakimi et Lucas Chevalier ont repris l’entraînement individuel.