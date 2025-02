PSG : Le point médical avant le quart de finale de CdF face au Stade-Briochin

Ce mercredi 26 février (21h10 sur BeIN Sports & France TV), le PSG dispute son quart de finale de Coupe de France face au Stade-Briochin (N2). Si aucune blessure n’est à déclarer, deux joueurs ne devraient pas faire le déplacement en Bretagne et rester au repos.

Pour la première fois depuis des années, l’infirmerie du Paris Saint-Germain est vide. En effet, la revue d’effectif du PSG en ce début de marathon d’hiver pour le groupe de Luis Enrique est on ne peut plus positive. C’est simple, aucune blessure n’est à signaler, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz, sujets à des inquiétudes ces derniers jours, ont effectué leur retour à l’entraînement collectif ce mardi matin sur la pelouse du Campus PSG à la veille du déplacement au Roazhon Park pour la quart de finale de Coupe de France face au Stade-Briochin (N2). Cependant, deux joueurs ne devraient pas prendre part à la rencontre. Dans son point médical du jour, le club de la capitale annonce que « Vitinha et Lee Kang-In effectuent des exercices de récupération en salle aujourd’hui« . N’ayant donc pas pris part à l’entraînement du jour, le Portugais et le sud-Coréen pourraient rester au repos cette semaine, avant le choc de la 24e journée de Ligue 1 face au LOSC, puis la huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool.