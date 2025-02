LdC : Le point médical très léger avant PSG / SB29

Pour le compte de la manche retour des barrages de Ligue des Champions, le PSG reçoit le Stade Brestois ce mercredi (21h sur Canal +). A l’occasion de cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seule une absence majeure est à signaler.

Comme souvent depuis l’arrivée de Luis Enrique et son staff médical, le PSG peut se targuer de préparer un match, de Ligue des Champions et à élimination directe qui plus est, avec son groupe au complet. Au complet, ou quasiment au complet. En effet, pour la réception du Stade Brestois au Parc des Princes, le club de la capitale pourra compter sur la grande majorité de ses forces vives, à l’exception de Warren Zaïre-Emery. C’est lors de Stuttgart – PSG, le 29 janvier dernier, que le titi parisien a été blessé et victime d’une entorse à la cheville gauche. Depuis, le milieu de terrain de 18 ans s’est soigné, et le Paris Saint-Germain précise dans son point médical du jour que le joueur « poursuit sa rééducation« . Une information officielle qui vient confirmer celle de la presse de ces dernières heures qui affirment que Luis Enrique souhaite prendre son temps avec Warren Zaïre-Emery, sans précipiter son retour.