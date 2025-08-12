PSG : Le premier groupe convoqué par Luis Enrique pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham

Ce mercredi (21h sur Canal +), le PSG démarre sa saison 2025 / 2026 avec la Supercoupe d’Europe. A l’occasion de cette première rencontre de l’année, Luis Enrique a convoqué un groupe de 20 joueurs avec deux nouveaux.

La saison 2025 / 2026 démarre tambours battants pour le Paris Saint-Germain qui, dès son premier match, a un titre majeur en jeu. Pour l’occasion, Luis Enrique a convoqué un groupe de 20 joueurs, avec deux nouveaux, et un grand absent. En effet, les deux recrues estivales que sont Lucas Chevalier et Renato Marin font leur première apparition dans le groupe du PSG pour un match officiel, quand Gianluigi Donnarumma est lui écarté par le technicien espagnol. Ce dernier a fait son choix, parfaitement imagé par cet acte : Lucas Chevalier est désormais le gardien de but numéro 1 du Paris Saint-Germain. Les absences de Senny Mayulu et Presnel Kimpembe sont également à souligner. La dernière recrue en date, Illia Zabarnyi, ne sera pas de la partie non plus, le timing de sa signature étant trop juste. Suspendu par la FIFA pour les deux prochains matchs officiels du PSG, Joao Neves est lui aussi absent.

Le groupe du PSG pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham

Gardiens : Lucas Chevalier ; Renato Marin ; Matvey Safonov

Défenseurs : Achraf Hakimi ; Lucas Beraldo ; Marquinhos ; Lucas Hernandez ; Nuno Mendes ; Noham Kamara ; Willian Pacho

Milieux : Fabian Ruiz ; Vitinha ; Kang-In Lee ; Warren Zaïre-Emery ;

Attaquants : Khvicha Kvaratskhelia ; Gonçalo Ramos ; Ousmane Dembélé ; Désiré Doué ; Bradley Barcola ; Ibrahim Mbaye