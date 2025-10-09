PSG : Le président de l’UEFA dithyrambique envers Nuno Mendes !

En ce début de saison avec le PSG et depuis le début de l’année 2025, Nuno Mendes crève l’écran. Le latéral gauche réalise également de belles performances avec la sélection du Portugal, ce que le président de l’UEFA n’a pas manqué de souligner.

A l’occasion de cette trêve internationale, le PSG est représenté par trois joueurs du côté des rangs du Portugal : Gonçalo Ramos, Vitinha et Nuno Mendes. L’occasion pour eux d’être récompensés lors de la cérémonie des Portugal Football Globes 2025 pour leur saison historique. En plus de cette récompense symbolique, le latéral gauche du Paris Saint-Germain a vu le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, lui dresser des éloges à l’occasion d’un entretien accordé au média local, Record : « Nuno Mendes est fantastique. C’est peut-être le meilleur joueur du moment, mais sa position n’est pas aussi appréciée que celle de ceux qui marquent« . Les autres joueurs du PSG ont également été cité par le numéro 1 de la plus grande instance du football européen : « João Neves, Vitinha… mon défenseur préféré, Rúben Dias. Mais je ne voulais pas dire de noms, j’oublie encore quelqu’un. C’est impressionnant ce que vous faites au Portugal« .