Le président du SL Benfica, Rui Costa, a confirmé la vente de João Neves et a précisé que l’offre de 70M€ ne pouvait pas se refuser.

Le PSG est en passe d’officialiser sa deuxième recrue de ce mercato estival. Après Matvey Safonov, le club de la capitale s’est offert le milieu du SL Benfica, João Neves, contre une somme de 70M€ bonus compris. Après avoir passé avec succès sa visite médicale jeudi lors de son arrivée à Paris, l’international portugais sera bien un joueur parisien jusqu’en juin 2029. Il ne manque plus que l’officialisation.

« Une somme de 70M€ ne peut pas être refusée par le club »

Avant le match amical entre Benfica et Fulham, le président du club portugais, Rui Costa, s’est exprimé sur le transfert de João Neves, dans des propos rapportés par Record. « Si le départ de João se concrétise, ce qui est pratiquement fait mais il y a encore des détails bureaucratiques à régler… Je comprends les critiques car l’amertume des supporters est la même que la mienne. Le départ de João ne fait plaisir à aucun membre. Les gens doivent comprendre que nous cherchons ensemble les meilleures solutions pour les deux parties. Nous avons repoussé ce transfert pendant longtemps. Nous avons clairement rejeté les premières offres, mais nous avons atteint certains chiffres, tant pour le club que pour le joueur, qui rendent ce transfert inévitable. Une somme de 70M€ ne peut pas être refusée par le club. Quand vous perdez un joueur de la qualité de João, qui a été formé ici, cela me rend encore plus triste. Il est difficile de renoncer à ces sommes. João s’exprimera aussi sur ce transfert. Je le connais depuis qu’il a 10 ans et ça me fait très mal de le voir partir. Son comportement a été exemplaire, comme toujours (…) Tout le monde accepte que le Portugal soit un pays vendeur, mais quand on fait une vente, cela fait mal à tout le monde. Aucun transfert ne se fait sans la volonté des deux parties. »