Le PSG poursuit son opération dégraissage en ce dernier jour de mercato. Le club de la capitale voit un à un ses joueurs trouver des portes de sorties. Ainsi, en plus du départ de Paredes à la Juventus Turin, les pistes Draxler à Benfica, Gueye à Everton, Icardi en Turquie et Kurzawa à Fulham, c’est le dossier Abdou Diallo au RB Leipzig qui serait bien avancé, et même bouclé selon les dernières informations parues outre-Rhin. En effet, notre confrère allemand de Sky Sport, Philipp Hinze, affirme que le prêt de l’international sénégalais serait une « affaire conclue« . Le numéro 22 parisien rejoint ainsi le Bundesliga dans le cadre d’un prêt, associé à une option d’achat avoisinant les 20 millions d’euros. De son côté, le journaliste sénégalais Papa Mahmoud Gueye confirme le montant de l’option, et avance une visite médicale réalisée avec succès, ainsi qu’une officialisation imminente.

En attendant le remplaçant

Avec le départ de Thilo Kehrer en transfert définitif vers West Ham et ce prêt d’Abdou Diallo au RB Leipzig, la ligne défensive du PSG s’est numériquement affaiblie. Aujourd’hui, Christophe Galtier compte six défenseurs (Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Danilo, Mukiele, Bitshiabu) capables de jouer sur la ligne de trois dans son système en 3-4-1-2. C’est en ce sens que le technicien français a fait savoir hier en conférence de presse qu’il espérait encore qu’un défenseur s’ajoute à son effectif en ce dernier jour de mercato. Ainsi, la direction parisienne travaille encore afin d’arracher Milan Skriniar à l’Inter Milan.