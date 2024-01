PSG: Le prêt d’Hugo Ekitike toujours dans les starting-block

Si le PSG ne devrait plus enregistrer d’arrivées au cours de ce mercato d’hiver, le sens des départs reste à surveiller. En effet, quelques dossiers restent actifs pour se trouver un nouveau point de chute.

Après l’arrivée de Lucas Beraldo et la signature de Gabriel Moscardo, le PSG ne devrait plus recruter de joueurs. C’est en tous cas ce qu’affirment les dernières informations de Julien Froment, qui évoquent la clôture du mercato d’hiver dans le sens des arrivées pour le Paris Saint-Germain, et la satisfaction des dirigeants de leur effectif actuel. C’est dans ce contexte là que le club de la capitale travaille activement pour trouver des portes de sorties à plusieurs joueurs. Si Noah Lemina pourrait filer du côté de Wolverhampton dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike restent des dossiers à ficeler dans les 48 dernières heures du mercato d’hiver. Concernant l’ancien attaquant du Stade de Reims, les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent activement pour lui trouver une porte de sortie en prêt. L’information est avancée par Fabrizio Romano qui affirment que des contacts ont eu lieu aujourd’hui « pour trouver la meilleure solution« .

Selon Julien Froment, s’il souhaite bien se séparer d’Hugo Ekitike, le PSG ne compte pas brader son jeune attaquant de 21 ans. Pour rappel, le mercato d’hiver 2024 fermera ses portes le 1er février prochain