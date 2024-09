Le PSG aura fait un mercato efficace avec « seulement » 4 recrues, et la plus chère se nomme Joao Neves.

C’est le début d’une nouvelle saison pour les clubs avec un mercato qui aura été (inhabituellement) calme pour la grande majorité d’entre eux. Cet été, le Paris Saint-Germain aura déboursé près de 170 millions d’euros pour récupérer Matvey Safonov dans les buts, Willian Pacho en défense, Joao Neves au milieu de terrain et enfin Désiré Doué qui peut jouer dans le coeur du jeu mais aussi sur un côté en attaque. L’international portugais aura été l’un des feuilletons de ce marché des transferts, puisque si de base sa clause libératoire était de 120 millions d’euros, le club de la capitale française aura finalement bien négocié pour l’avoir un prix bien moindre…

Des bonus variables

Ce lundi, le Benfica Lisbonne a communiqué officiellement ses derniers chiffres et on apprend que le club a clôturé ses comptes 2023/2024 avec une perte de 31,3M€ la saison dernière, alors que l’année précédente, ce chiffre était de 4,2M€… mais de bénéfice. Le dernier dauphin du championnat portugais a partagé quelques transactions survenues après le 30 juin dernier dont le transfert d’un certain… Joao Neves au PSG. Benfica annonce que le joueur aura été transféré pour un montant net de 59,9M€. À cela, il faut rajouter des bonus variables qui sont liées à des objectifs personnels et collectifs à hauteur de 10M€. Le deal du joueur pourrait donc s’élever au maximum à 69,9M€. Un montant plutôt intéressant, vu les prix du marché actuel mais aussi de sa fameuse clause évoquée précédemment et surtout, concernant le niveau plus que satisfaisant de Neves depuis ses premiers à Paris.