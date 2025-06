PSG – Le programme de la journée des champions d’Europe

Après cette soirée de légende à Munich, les joueurs du PSG vont une nouvelle fois vivre une journée de folie et rythmée pour leur retour à Paris.

Le PSG et ses supporters se réveillent ce dimanche 1er dans la peau d’un champion d’Europe. Vainqueur historique de sa première Ligue des champions après une finale remportée face à l’Inter sur un score record (5-0), le club de la capitale a profité de cette soirée à l’Allianz Arena pour fêter avec leur famille, proches et les supporters présents sur place. Et ce dimanche, le programme sera chargé pour les joueurs de Luis Enrique.

Parade sur les Champs, réception à l’Elysée, présentation du trophée au Parc



Les Rouge & Bleu quitteront Munich en milieu de journée pour regagner la capitale française. La délégation parisienne est attendue à Roissy Charles-de-Gaulle aux alentours de 16h. Puis de 17h à 18h30 la grande parade sur les Champs-Elysées aura lieu. L’équipe parisienne remontera la célèbre avenue sur deux bus à impériale. Un évènement avec une jauge limitée (110.000 personnes) mais accessible à tous. « Pour les intéressés, le public pourra rejoindre la zone aux alentours de 14h30 en passant par le sud de l’avenue. Tous les supporters seront repartis dans des box barriérés comme l’a expliqué la préfecture de police dans un communiqué publié, vendredi avant la finale », rappelle RMC. « La parade va se dérouler du rond-point des Champs-Élysées à l’Étoile », rapporte le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez au quotidien Le Parisien. Puis, les joueurs du PSG seront reçus à l’Elysée par le président de la République, Emmanuel Macron, à partir de 19 heures. Enfin, la dernière étape se déroulera au Parc des Princes. Une soirée réservée aux abonnés doit y être organisée. « Elle commencera à partir de 21h30. L’occasion pour les supporters, et notamment pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer jusqu’à Munich, de découvrir la Coupe et de célébrer, encore une fois, leurs joueurs jusqu’à la fin de la soirée », précise LP. Pour cette journée de fête, un dispositif de sécurité massif sera mis en place, ce qui aura quelques conséquences sur les transports en commun. En effet, certaines stations de métro et de RER seront fermées ce dimanche.

Le programme de la journée du PSG