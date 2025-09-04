PSG : Le programme des internationaux pour cette trêve

A l’occasion de la première trêve internationale de la saison 2025 / 2026, le PSG compte 17 joueurs qui se sont envolés pour rejoindre les rangs de leur sélection nationale. Zoom sur leur programme.

Equipe de France

Avec les Bleus, c’est pas moins de 5 parisiens qui répondent présents : Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Désiré Doué, Bradley Barcola, et Ousmane Dembélé. Le programme pour les hommes de Didier Deschamps est composé de deux rencontres pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 : le jeudi 5 septembre à 20h45 au Stadion Miejski de Wrocław contre l’Ukraine d’Illia Zabarnyi, avant de recevoir l’Islande quatre jours plus tard au Parc des Princes, à la même heure.

Portugal

Le Portugal de Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et Joao Neves prendra lui aussi part à la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. La Seleçao affrontera l’Arménie ce samedi 6 septembre à 18h, avant de se rendre à la Ferenc Puskas Arena de Budapest pour affronter la Hongrie, le mardi 9 septembre prochain à 20h45.

Géorgie

En Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia est le seul représentant du PSG dans le groupe de Willy Sagnol. Là aussi, le numéro 7 du PSG est concerné par les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les Géorgiens recevront la Turquie au stade Boris-Paichadze de Tbilissi le jeudi 4 septembre à 18h, avant de recevoir la Bulgarie sur la même pelouse trois jours plus tard, le dimanche 7 septembre à 15h.

Ukraine

En Ukraine, Illia Zabarnyi est lui aussi seul représentant du club de la capitale pour aller chercher une place en Coupe du Monde 2026. Au programme ? La réception de l’Equipe de France puis un déplacement à Bakou pour affronter l’Azerbaïdjan au stade Tofiq-Béhramov le mardi 9 septembre à 18h.

Maroc

Achraf Hakimi a lui aussi l’objectif de porter les siens jusqu’aux Etats-Unis pour la Coupe du Monde 2026. Ainsi, le numéro 2 du PSG et des Lions de l’Atlas recevra le Niger ce vendredi 5 septembre à 21h au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, avant de se rendre à Ndola, du côté du stade Levy Mwanawasa, pour défier la Zambie le lundi 8 septembre à 15h.

Brésil

Si la Seleçao brésilienne a longtemps été grande terre d’accueil de joueurs du PSG, Marquinhos y est aujourd’hui le seul représentant du club de la capitale. Dans la course zone Am-Sud à la qualification à la Coupe du Monde 2026, le Brésil recevra le Chili au Maracanã le vendredi 5 septembre à 2h30 (heure française), avant d’affronter la Bolivie à l’Estadio Municipal d’El Alto le mardi 10 septembre prochain, à 1h30.

Equateur

En Amérique du Sud le PSG est également représenté par Willian Pacho avec l’Equateur. La Tricolor affrontera le Paraguay ce vendredi 5 septembre à 1h30 (heure française) puis accueillera l’Argentine à l’Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil, le mercredi 10 septembre à 1h.

Corée du Sud

C’est deux matchs amicaux qui attendent Kang-In Lee et la Corée du Sud. Pour cette trêve internationale, Les Tigres d’Asie affronteront les Etats-Unis au Sports Illustrated Stadium d’Harrison le samedi 6 septembre à 23h (heure française), avant de se mesurer au Mexique sur la pelouse du Geodis Park de Nashville, le mercredi 10 septembre à 3h.

Russie

Bien qu’exclu de toutes compétitions internationales, la Russie continue ses rassemblements et Matvey Safonov y est le seul représentant du PSG. Les Russes disputeront deux rencontres amicales à l’occasion de cette trêve internationale : face à la Jordanie ce jeudi 4 septembre à 19h à la Lukoil Arena de Moscou puis face au Qatar trois jours plus tard à 17h15 au Jassim bin Hamad Stadium de Doha.

France U18

Dans la catégorie jeune de l’Equipe de France, Ibrahim Mbaye prendra part au Tournoi International de Limoges au cours duquel il affrontera l’Arabie Saoudite ce mercredi 3 septembre à 19h, puis le Portugal le vendredi 5 à 19h, et enfin le Japon le dimanche 7 à 15h. Ces trois rencontres se tiendront au stade de Beaublanc de Limoges.