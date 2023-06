PSG : Le programme des internationaux

La saison 2022/2023 du PSG clôturée, certains joueurs ont tout de même encore des rendez-vous à ne pas manquer. En effet, cette semaine, ce n’est pas moins de douze joueurs Parisiens qui sont concernés par les dates internationales avec leur sélections respectives. Le programme complet.

Le match avec le plus d’en jeu, puisqu’il se dispute dans le cadre des demi-finales de Ligue des Nations, verra potentiellement quatre joueurs du Paris Saint-Germain sur la pelouse du FC Twente Stadion ce jeudi 15 juin (La Chaîne L’Equipe à 20h45). En effet, l’Italie de Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma fera face à l’Espagne de Fabian Ruiz et Juan Bernat. Le vainqueur affrontera la Croatie ou le pays hôte, les Pays-Bas, en finale, trois jours plus tard à la même heure, au Stadion Feijenoord De Kuip de Rotterdam. Le même jour, à 15h, se disputera le match pour la troisième place à Twente.

La sélection la plus représentée par le Paris Saint-Germain est le Portugal. En effet, les Lusitaniens comptent dans leurs rangs pas moins de trois Parisiens : Danilo Pereira, Renato Sanches et Vitinha. Les trois milieux de terrain Rouge & Bleu seront engagés pour les qualifications à l’Euro 2024 avec deux rencontres au programme. Le Portugal affrontera la Bosnie le samedi 17 juin à 20h45 à l’Estadio da Luz de Lisbonne, avant de se rendre sur la pelouse du Laugardalsvöllur afin d’y affronter l’Islande, trois jours plus tard, à la même heure. Pour celui qui n’a pas eu à voyager bien loin pour rejoindre sa sélection internationale, deux rencontres qualificatives à l’Euro 2024 sont également au programme. En effet, Kylian Mbappé, avec l’Equipe de France, affrontera Gibraltar le vendredi 16 juin à 20h45 à l’Estadio do Algarve de Faro, au Portugal, avant de recevoir la Grèce, trois jours plus tard au Stade de France à la même heure.

Image : Icon Sport

Pour Achraf Hakimi, seul joueur du PSG à voyager sur le continent africain, deux rencontres au programme également. Cependant, les rendez-vous du numéro 2 Rouge & Bleu avec les Lions de l’Atlas sont sans grand intérêt sportif. En effet, le Maroc affrontera le Cap-Vert ce lundi 12 juin à 21h au Stade Moulay Abdellah de Rabat en match amical, avant de s’envoler pour l’Afrique du Sud y affronter les Bafana Bafana au Soccer City Stadium de Johannesbourg, cinq jours plus tard, à 17h, dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2024, compétitions pour laquelle Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont d’ores et déjà validé leur ticket.

Le Brésil a connu des rassemblements avec plus de joueurs du PSG dans ses rangs. Cependant, en ce mois de juin 2023, Marquinhos est le seul représentant du club de la capitale avec la Seleçao. Le capitaine et défenseur central parisien prendra part à la rencontre face la Guinée le samedi 17 juin à 21h à l’Estadio Cornella-El Prat de Barcelone, en Espagne, avant de se dresser face au Sénégal, trois jours plus tard, à 21h, à l’Estadio José Alvalade de Lisbonne, au Portugal.

Si le Paris Saint-Germain sera donc concerné par différentes sélections A à travers le monde, les catégories jeunes seront également à surveiller. En effet, deux titis parisiens arboreront le maillot des Bleuets en cette fin de saison 2022/2023. C’est l’Equipe de France U18 qui compte pas moins de deux éléments Rouge & Bleu, qui sont Warren Zaïre-Emery et Ilyes Housni. Le sélectionneur Bernard Diomède a fait appel aux deux parisiens afin de disputer le Tournoi Maurice Revello 2023 (tournoi de Toulon) du lundi 5 au dimanche 18 juin. Sur son site officiel, le PSG indique que les deux titis parisiens, « absents lors du premier match de poule, ont grandement contribué au succès face au Costa Rica (3-1) en signant respectivement 2 passes décisives et 2 buts, puis à la victoire face au Venezuela (1-1, 3 t.a.b. à 2)« . Les Bleuets disputeront ce vendredi 16 juin la demi-finale du tournoi à Salon-de-Provence après avoir terminé les phases de poules en tête du groupe A. La finale et le match pour la troisième place se joueront le lundi 19 juin.