A partir de ce lundi 30 septembre, la chaîne espagnole Movistar diffuse sa série documentaire sur Luis Enrique. Trois semaines pour découvrir les coulisses de la saison 2023/2024 du technicien espagnol au PSG. A l’occasion de la sortie du premier épisode, le réalisateur Marc Guillén s’est confié sur ses heures de tournage auprès de nos confrères espagnols de Relevo.

Qu’allons nous retrouver dans ce documentaire ?

« Pour Luis Enrique. C’est presque un monologue. Nous entrons dans sa vie et voyons à quoi ressemble son quotidien de coach. Et finalement aussi sa vie personnelle car on le voit surtout au bureau en train de travailler, mais aussi en dehors du bureau et du travail. Luis Enrique est une personne très sincère, très authentique, transparente et très passionnée et je pense qu’il sera un peu mieux compris ».

Luis Enrique est-il le même devant et derrière les caméra ?

« On ne le voit que dans les salles de presse, sur un terrain d’entraînement, dans un match et dans ce cas, eh bien, vous le voyez dans d’autres endroits où vous ne le verriez pas normalement, mais vous voyez que oui, ce que vous voyez dans la presse les conférences se produisent également dans votre vie de tous les jours. On découvre aussi une personne très sympathique, très plaisante, très proche de ses amis, mais avec la même intensité qu’il traite parfois les journalistes, il traite les gens autour de lui, parce qu’il vit tout comme ça et dit déjà non, c’est parfait. Parfois, cette intensité lui fait aussi vivre de mauvais moments, mais c’est ce qu’il est pour le meilleur et pour le pire ».

Comment s’est passé le tournage ? Luis Enrique n’a pas mis sa vie en pause …

« La vérité est que c’était épuisant. Nous avons passé un très bon moment et nous avons une très bonne relation avec lui, mais c’est une personne tellement énergique que lorsque vous êtes avec lui, il draine votre énergie. Vous êtes sorti du tournage épuisé parce qu’il vous dit des choses tout le temps, même s’il arrive un moment de la journée où il manque aussi d’énergie, je veux dire, il est humain. Mais c’est comme ça, dès qu’il se lève le matin, il a beaucoup d’énergie et c’est toute l’intensité, il parle, vous explique les choses encore et encore et toujours avec la même passion ».

Luis Enrique a-t-il vu le documentaire ? A-t-il apprécié ?

« Oui, il l’a vu. Il a beaucoup aimé et je pense que ce n’est pas facile et il montre un peu à quoi il ressemble et qu’au fond il est un bon en forme parce que je pense que si nous faisons tous l’exercice et qu’ils nous font quelque chose comme ça, que parfois, quand on se voit dans une vidéo de famille, on se dit : ‘putain, c’est vrai que je suis comme ça ?’ Il y a des choses que vous n’aimez pas vraiment chez vous, des images, des réactions ou des moments dans lesquels vous voyez vos petits défauts et il les accepte tels quels. Il a vu que c’était sa vie, qu’il ne se maquillait pas et que, d’un côté ou de l’autre, il l’aimait beaucoup et il était très reconnaissant car il croit que cela reflète vraiment ce qu’est Luis Enrique ».

A-t-il été difficile de convaincre Luis Enrique ?

« Nous y sommes allés petit à petit, avec patience et respect et avec la possibilité de pouvoir parler à travers Graham Hunter, qui entretenait déjà de bonnes relations avec Luis à la fin de la Coupe du Monde. Nous sommes restés deux ou trois jours et nous avons fait connaissance et expliqué un peu les choses que nous pouvions faire. Au début on ne pensait pas qu’on allait faire tout ce qu’on a fait, mais bon, tu commences à enregistrer une petite interview chez lui et petit à petit la saison évolue, il trouve même du matériel parce que quand on a commencé à enregistrer, il n’avait pas de matériel. Dans ces documentaires, vous savez comment vous commencez, mais pas comment vous finissez. Il a admis qu’il ne sait pas pourquoi il l’a fait, mais il aime les documentaires, les nouveaux formats comme Twitch, et il ose, il veut vivre sa vie et il a osé faire quelque chose qu’il n’avait peut-être jamais pensé à faire, mais à la fin il est sorti et il est content ».

Un tournage de 12 mois, qu’est ce qui a été le plus marquant ?

« Naturel et facilité. Parfois on sortait du tournage, on était déjà habitué et il fallait se dire qu’on est avec l’entraîneur du PSG, un entraîneur d’élite. Il a été très proche, le traitement, la capacité de le rencontrer et toujours avec respect pour ne pas en faire trop et ne pas trop le submerger car il travaille et travaille beaucoup et nous avons dû le laisser travailler, mais ce qui m’a surpris, c’est ça, la facilité, la proximité, le naturel. Il le dit souvent, nous ne sommes pas spéciaux, nous avons simplement la chance de faire un travail et ils nous paient très bien, mais notre travail est normal, comme les autres. Et il le dit comme ça, il le vit comme ça et se considère comme une personne normale ».

« Luis Enrique a beaucoup de respect pour Mbappé ! »

Et le plus difficile ?

« Ce qui était difficile, c’était les jours où il était très concentré ou plus fatigué, comme les jours d’après-match. Il a beaucoup d’énergie les jours de match, il dépense tout et finit très fatigué le lendemain et puis le plus difficile a été de faire en sorte que ces 100 heures de tournage se terminent en une heure et demie. Cette partie de résumé et de rejet ».

Des images ont été supprimées ?

« Oui, au début de la saison, pendant toute la phase de groupes, il y avait des choses qui étaient très cool, mais elles sont écartées parce que les suivantes sont meilleures. Lorsque vous enregistrez, vous ne savez pas quand l’histoire se terminera. Cela pourrait se terminer au deuxième tour ou en quarts de finale. Les images contre la Real Sociedad sont très bonnes, mais le Barça est encore meilleur et puis les demi-finales. Et puis vous l’assemblez et quand vous le voyez, vous jetez ce qui est moins bon ».

La relation Luis Enrique / Kylian Mbappé ?

« Il traite les stars comme une autre personne et vous le voyez. Luis Enrique a beaucoup de respect pour Mbappé, mais il le traite comme n’importe quel autre. Et cela nous surprend à certains égards. Au fond, Luis Enrique n’était pas le Mbappé de son époque, mais il a été la grande star du Barça pendant quelques années. Il dit que les stars ne sont pas comme des dieux et que vous ne pouvez rien leur dire, bien sûr que vous pouvez, vous pouvez leur dire s’ils ne jouent pas bien et s’ils doivent faire une chose ou s’ils doivent faire une autre, mais Luis Enrique , et c’est clair dans le documentaire, il a une grande admiration pour lui, il l’aime fantastiquement et pense que c’est une personne excellente. Ils ont une bonne relation, mais quand ils doivent se dire des choses en face, ils les disent ».

Qu’est ce qui marquera le plus les gens dans ce documentaire ?

« Je suppose que la chose la plus frappante sera la relation avec Mbappé, la façon dont il le traite et la relation qu’ils entretiennent, et la façon dont il gère le vestiaire dans ce sens. Voyez votre rôle tactiquement dans la façon dont vous travaillez les jeux. Et sa façon d’être, qui est très authentique avec le thème de la santé par exemple, il vit obsédé, il prend grand soin de lui. Les gens dans le documentaire vont même penser qu’il fait des choses folles avec le thème de l’exercice, il parle de jeûne, de marcher pieds nus sur l’herbe. Ce sont des choses qu’il faisait déjà, certaines lorsqu’il était joueur. Il est allé à la salle de sport, a lu des livres à ce sujet, il aime le thème de la santé, prendre soin de lui et il aime essayer des choses. Et cela se voit aussi. En ce sens, il a tout laissé être enregistré et n’a mis aucun filtre sur quoi que ce soit ».

L’entretien de Marc Guillén, réalisateur du documentaire sur Luis Enrique « Vous n’en avez aucune putain d’idée« , est à retrouver en intégralité sur le site de Relevo. Pour rappel, la diffusion de l’entretien est prévue ce lundi 30 septembre pour le premier épisode, le 7 octobre pour le deuxième et le 14 pour le troisième et dernier épisode.