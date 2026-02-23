PSG – Le renouvellement de Senny Mayulu au point mort

Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Senny Mayulu voit les discussions pour sa prolongation trainer en longueur depuis quelques semaines.

Le PSG a lancé une nouvelle vague de prolongations de contrat. Après avoir prolongé d’un an les bails de Willian Pacho et João Neves, le board parisien est aussi proche de conclure les dossiers Fabian Ruiz et Lucas Beraldo. Et trois autres dossiers vont occuper les prochaines semaines des dirigeants : Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Senny Mayulu.

Trois propositions de prolongation refusées par Mayulu

Concernant le jeune de 19 ans, les négociations se compliquent depuis quelques semaines. Selon les informations du Parisien, « le renouvellement du Titi est au point mort et Paris comme le joueur sont arrivés à une situation de blocage qui irrite au plus haut point les champions d’Europe. » La direction parisienne devait revenir à la charge en ce début d’année 2026 pour avancer sur l’avenir du joueur. Et alors que les deux parties s’entendaient pour poursuivre l’aventure ensemble, les nouvelles discussions n’ont pas abouti à un rapprochement. « Le PSG indique qu’elles durent depuis un an et qu’il a formulé trois propositions de prolongation et affirme qu’elles ont toutes été refusées par Senny Mayulu », précise LP.

Pourtant, le PSG a proposé une prolongation de quatre ans, soit jusqu’en 2030, avec une revalorisation salariale à la clé. Mais « les sources divergent. Pour les uns, il demeurerait dans une tranche qui ne correspond pas à son explosion. Pour les autres, il demande une rémunération démesurée. » Avec la politique mise en place par Luis Campos, les nouveaux salaires comportent une part fixe et une autre part de variables. « Ce qui, dans le cas du jeune Parisien, ne poserait pas forcément problème même si du côté de Paris, on soutient que son entourage n’accepte pas les pourcentages voulus par le club. » La formation parisienne ne comprend pas cette attente pour trouver un terrain d’entente. Des tensions du côté du PSG auraient même eu lieu ce week-end autour de ce dossier.

Touché à un mollet, Senny Mayulu manquera encore une semaine de compétition, mais il faudra surveiller de près son utilisation à son retour de blessure. Pourtant, les champions d’Europe voyaient avec son temps de jeu conséquent un signe fort pour prolonger le contrat du Titi, d’autant plus que Luis Enrique apprécie la polyvalence du joueur de 19 ans. Mais à l’instar du dossier Gianluigi Donnarumma l’été dernier, le PSG n’acceptera pas qu’un joueur dispute la nouvelle saison en entrant dans sa dernière année de contrat. « Ce sera le cas de Mayulu dans quelques semaines. Le PSG renvoie la balle dans le camp du Titi qui reste tranquille quant à la possibilité de trouver un accord », conclut le quotidien francilien.