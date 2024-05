PSG : Le retour à l’entraînement avant la finale face à l’OL

Après la soirée organisée ce lundi soir par Kylian Mbappé pour faire ses adieux, les joueurs du PSG ont effectué leur retour à l’entraînement ce mardi à 17h. En ligne de mire ? La finale de Coupe de France de ce samedi 25 mai (21h sur BeIN Sports & France 2) face à l’Olympique Lyonnais.

Pour la 34e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats, Luis Enrique a laissé au repos plusieurs joueurs dont Kylian Mbappé. Ce dernier a profité de ce temps jusqu’à lundi afin de faire une petite escapade dans le sud de la France avec son coéquipier en sélection Ousmane Dembélé. A son retour sur Paris, l’ancien de l’AS Monaco a organisé une dîner dans un prestigieux restaurant du 8e arrondissement de la capitale afin de faire ses adieux. Au lendemain de cette fête, les joueurs de Luis Enrique ont retrouvé le chemin du Campus PSG avec en ligne de mire la finale de Coupe de France face à l’OL. Aux alentours de 17h ce mardi, seul les blessés Presnel Kimpembe, Sergio Rico et Lucas Hernandez étaient absents. Les joueurs laissés au repos face à Metz étaient eux présents à l’image de Vitinha, Fabian Ruiz, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Après cette reprise de mardi, les joueurs du PSG se retrouveront pour des séances d’entraînement mercredi et jeudi matin à partir de 11h.

Semaine de finale de Coupe de France ! 🏆👊 pic.twitter.com/UIzYGRoaK1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2024 X : @PSG_inside

Le groupe de Luis Enrique voyagera ensuite vendredi dans le nord de la France où se jouera la 107e finale de Coupe de France. A 16h45 ce jour-là, l’ultime entraînement se fera sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy.