PSG : Le retour de Nuno Mendes, un réel facteur X ?

Dans les prochaines semaines, le PSG pourra compter sur le retour de Nuno Mendes à la compétition. Après 287 jours d’absence, le jeune portugais a retrouvé le rythme de l’entraînement avec le groupe de Luis Enrique. Un retour qui pourrait faire office de réel facteur X pour le club de la capitale.

L’arrivée de Nuno Mendes au Paris Saint-Germain a été une vraie surprise tant le joueur a rapidement répondu présent. Entre sa vitesse, son explosivité et sa fougue, le Portugais s’est rapidement rendu indispensable sous les ordres de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et aujourd’hui Luis Enrique. Cependant, le numéro 25 du PSG est aussi indispensable qu’absent. En effet, le bilan à la moitié de sa troisième saison en Rouge & Bleu est de 376 jours de compétition manqués depuis son arrivée sous les cieux parisiens. Une fragilité physique bien soulignée par la nature de ses blessures, qui sont, depuis sa signature au PSG, toutes musculaires. Toutefois, après s’être fait opérer, l’optimisme quant à une fiabilité physique retrouvée pour Nuno Mendes est permis. En effet, si le jeu du latéral gauche est basé sur son explosivité, la rechute peut-être un sujet d’interrogation, et la gestion du joueur sera à surveiller de près par Luis Enrique et son staff technique. Avec les échéances à venir pour les Rouge & Bleu, l’importance et l’urgence de retrouver Nuno Mendes dans le groupe prend de l’ampleur. En effet, au moment de composer sa défense, Luis Enrique est bien souvent confronté à des soucis. Entre l’idée de voir Lucas Hernandez en surrégime ou encore le niveau de Lucas Beraldo au poste de latéral gauche, le retour de Nuno Mendes pourrait résoudre bien des problèmes.

Un retour gage d’assurance tous risques ?

Lorsqu’il a été sur le terrain, Nuno Mendes a rarement déçu sous les couleurs du PSG. A 21 ans aujourd’hui, si les blessures entachent son parcours en Rouge & Bleu, la lecture de celles-ci calquée à son jeu, ne laisse que très peu de place à l’optimisme. Cependant, les plus proches de son passage sur la table d’opération n’ont peut de doutes : « Il avait déjà été blessé en mai. Il avait été décidé de ne pas l’opérer, mais là, compte tenu de la situation et de cette rechute, il était nécessaire de le faire. Nous sommes très satisfaits de l’opération. Tout de suite, il a été dans un bon ‘mood’. C’est quelqu’un de calme, poli, agréable. Il est très bien entouré. Je suis très optimiste. C’est un jeune joueur, il a de grosses capacités de récupération. Nous avons fixé un plan de récupération très précis, qui a été communiqué par le club. (…) Je suis convaincu qu’il reviendra à très haut niveau », a déclaré le chirurgien qui a opéré Nuno Mendes en octobre dernier en Finlande. Aux dernières nouvelles, Luis Enrique attend très prochainement le retour de son latéral gauche : « Nuno Mendes n’est pas encore disponible. Il a besoin de reprendre du rythme, il a récupéré, il est presque à 100 %, et doit encore faire un peu de travail physique. Mais c’est une très bonne nouvelle, c’est un joueur de top niveau, j’espère qu’il va prendre du plaisir à son retour, c’est la pire chose qui peut arriver à un joueur de se blesser, mais j’espère qu’il va revenir le plus tôt possible« , a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse cette semaine.

Si le retour de Nuno Mendes est évidemment une bonne nouvelle pour le PSG, les réserves sont toutefois permises. En effet, proche de retrouver la compétition, la question est de savoir à quelle niveau sera le Portugais ? Et dans combien de temps Nuno Mendes redeviendra indispensable et un réel facteur X pour Luis Enrique ? Les dernières nouvelles évoquent un retour espéré pour le match retour de huitième de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. C’est en ce sens qu’il sera important d’observer à quel niveau sera Nuno Mendes à son retour ? Et sera-t-il capable de répondre à l’intensité d’un tel match ? En attendant d’effectuer son retour à la compétition, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, a retrouvé le chemin de l’entraînement avec le groupe, avec des séances en intégralité.