PSG : Le retour de Presnel Kimpembe se précise

En plein enthousiasme de part des résultats sportifs, le PSG n’oublie pour autant pas ses joueurs blessés dont le retour se précise. En effet, malgré les renforts arrivés cet été, Luis Enrique pourra bénéficier d’un effectif davantage fourni dans les prochaines semaines.

Au cours du mercato estival 2023, le PSG a renforcé son secteur défensif avec les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Les deux joueurs se sont imposé aujourd’hui comme des évidences aux yeux de Luis Enrique et son staff, à tel point qu’ils figurent parmi les joueurs les plus utilisés par le technicien espagnol jusque-là. Cependant, l’ancien sélectionneur de La Roja devra composer avec de nouveaux éléments dans son équation dans les semaines à venir. En effet, avec les retours conjugués des blessés de longue date que sont Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, le coach du Paris Saint-Germain pourrait revoir ses plans en défense, son schéma tactique, ou installer un turnover et une concurrence plus importants. Victime d’une rupture du tendon d’Achille le 26 février dernier, le défenseur central français a retrouvé la salle et les pelouses en reprenant la course. S’il semble être sur le chemin du retour, Presko devrait être opérationnel pour la compétition « mi-novembre début décembre » selon les dernières informations de nos confrères de L’Equipe.

S’il est lui touché à l’ischio, Nuno Mendes devrait également faire son retour dans les prochaines semaines, c’est en tous cas ce qu’espère le PSG à terme. Ces deux retours dans l’effectif vont rebattre les cartes, et donc pousser Luis Enrique à revoir ses plans, mais aussi les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes s’ils espèrent enchaîner.